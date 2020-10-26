竹市賀61對鑽石婚佳偶 超酷夫妻檔退休直接環遊世界

新竹市政府舉辦「109年度擁抱一甲子 鑽石婚表揚活動」祝賀61對結縭超過60年的夫妻，其中86歲的鍾肇光從銀行工作退休後四處旅行，最後直接拿出百萬退休金帶著妻子黎素美環遊世界，從寒冷的南北極到熱帶的亞馬遜河原始部落，一起牽手看遍美麗風景，成為人生中最無形卻珍貴的回憶。

鍾肇光與83歲的黎素美今年結婚滿61年，當年由說媒而相識、結婚，黎素美是合格助產護理師，鍾肇光則任職台灣企銀。兩人育有4女1男，每年會利用工作空檔出國旅遊，退休後更直接利用百萬退休金報名旅行團環遊世界60天。

黎素美說，鍾肇光對他很好，兩人出遊總是很開心、不會吵架。鍾肇光則認為，雖然退休金用於買房可增值，但帶著另一半走遍世界各地才是最有價值的回憶。印象最深刻的是花費十天航程去了南極看企鵝、還去南美洲看亞馬遜河及世界最寬的伊瓜蘇大瀑布，走訪30餘個國家的回憶、一張張的照片，都是他們幸福的見證。

90歲的彭輕煙與86歲的彭陳滿是同事介紹認識，今年結婚滿62年，一起在建築業創業、打拚，是彼此事業與家庭上最佳助手。

彭陳滿回憶，有次開刀完返家，彭輕煙早在門口守候，並親手燉煮三餐、無時無刻悉心照顧她。家人也說，兩夫妻最喜歡一起合唱日本歌曲，這樣歡樂的氛圍也影響了整個家庭，五名子女都住在附近，家人間互相關心、照顧，時常心有靈犀分享同個美食，或聊天聊到笑聲不斷。