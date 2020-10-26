手作的溫度 後龍牧羊古道再現歷史人文自然風貌

苗栗縣後龍鎮好望角地區「牧羊古道」，曾是居民早期靠海生活，及放牧養羊必經之路，林務局新竹林區管理處昨天結合苗栗縣海岸環境發展協會及苗栗社區大學志工，透過手作工法修復還原，保存古道歷史人文及自然風貌。

牧羊古道在新竹林管處1323號保安林，靠近後龍鎮好望角地區，林管處指出，古道環境及植物適合羊群生長，早期當地居民靠海吃飯，利用到海邊撿拾魚貝類、種植各種作物，並以牧羊為主要產業，但因產業及交通路線變遷，古道逐漸沒落。

林管處發現古道沿線有成林的相思樹、木麻黃及原生的台灣海棗（糠榔），並可遠眺後龍海岸線，還有豐富的貝類化石層，饒富自然及人文、生態步道，林管處長夏榮生昨天率同海岸環境發展協會、社大志工20多人，運用樹材、石頭等材料，修建古道踏階、導水溝等，手作步道工法融入自然環境的特色。

夏榮生說，透過手作步道方式，恢復牧羊古道往日路線，將交由在地協會與苗栗社大志工認養維護，藉以保存傳統文化及自然資源，希望將來帶領遊客體驗生態環境，並共同保護古道，讓大眾更了解在地的歷史與文化特色，維持永續的山林環境。