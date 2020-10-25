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桃園109年重陽敬老表揚大會 防疫阿嬤獲獎直呼很開心

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
防疫阿嬤70歲的陳王秀枝，18歲開始做女工，從事洋裝裁縫工作，得知防疫國家隊要趕製防護衣給第一線的醫護人員，參加徵選成為其中年紀最大的義勇軍。記者陳夢茹／攝影
防疫阿嬤70歲的陳王秀枝，18歲開始做女工，從事洋裝裁縫工作，得知防疫國家隊要趕製防護衣給第一線的醫護人員，參加徵選成為其中年紀最大的義勇軍。記者陳夢茹／攝影

桃園市政府今天舉行109年長青及敬老楷模表揚大會，表揚由13區公所及原民局推薦的25名長青楷模、25名敬老楷模。其中70歲的陳王秀枝女士，加入防疫國家隊幫忙製作防護衣，經桃園市長鄭文燦認證為「防疫阿嬤」。

防疫阿嬤是70歲陳王秀枝，18歲就開始做女工，從事洋裝裁縫工作，得知防疫國家隊要趕製防護衣給第一線的醫護人員，在觀音區樹林里吳里長介紹下參加徵選，她說，有很多人報名參加，但只有10幾個人入選，她是裡面年紀最大的人。

陳王秀枝表示，這一簽約就是3個月，從4月13日趕工至7月10日，時薪160元，每天不到8點就準時上工，雖然她的腳踝當時從4樓摔下不慎受傷、膝蓋也退化，但想到能多保護一位醫護人員就讓她更有動力，她直呼「得獎很開心、很榮耀」。

另外，98歲的賀相華是全場年紀最大的得獎者，曾於民國99年獲選模範父親獎，平時樂善好施，每年固定捐助弱勢團體，同時每周更會上教會捐獻助人，子女每人也都事業有成、熱心公益服務鄉里。

鄭文燦表示，桃園雖是六都中平均年齡最年輕的城市，不過老年人口也在持續成長中，截至109年9月底，桃園65歲以上人口約有28萬6850人，約占總人口12.67%，今天正好是重陽節，特地表揚由13區共同舉薦50名長青及敬老楷模。

鄭市長指出，這次表揚大會中有一名令他印象深刻的「防疫阿嬤」，得知防疫國家隊要趕至防護衣給第一線的醫護人員，即便已經70歲，仍義無反顧自願參加，讓他非常感動。

鄭文燦說，桃園現在正實施老人健保費補助、敬老愛心卡社福點數補助、活動假牙補助、免費施打新型肺炎鏈球菌結合型疫苗、老年三節禮金及重陽禮金等福利措施，希望帶給長者更全面的照護與生活，將桃園打造成最照顧長輩的城市。

98歲的賀相華是全場年紀最大的得獎者，曾於民國99年獲選模範父親獎，平時樂善好施，每年固定捐助弱勢團體。記者陳夢茹／攝影
98歲的賀相華是全場年紀最大的得獎者，曾於民國99年獲選模範父親獎，平時樂善好施，每年固定捐助弱勢團體。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦表示，現在正實施老人健保費補助、敬老愛心卡社福點數補助、活動假牙補助、免費施打新型肺炎鏈球菌結合型疫苗等福利措施，希望將桃園打造成最照顧長輩的城市。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦表示，現在正實施老人健保費補助、敬老愛心卡社福點數補助、活動假牙補助、免費施打新型肺炎鏈球菌結合型疫苗等福利措施，希望將桃園打造成最照顧長輩的城市。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府今天舉行109年長青及敬老楷模表揚大會，表揚由13區公所及原民局推薦的25名長青楷模、25名敬老楷模。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府今天舉行109年長青及敬老楷模表揚大會，表揚由13區公所及原民局推薦的25名長青楷模、25名敬老楷模。記者陳夢茹／攝影

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