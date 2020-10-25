苗栗縣工業會龍頭余增國車禍死亡 地方錯愕與不捨

苗栗縣工業會理事長余增國今天騎大型重機，在台3線122公里苗栗縣獅潭鄉路段撞路旁電線桿，人車都嚴重受創，緊急送醫，仍傷重不治，他生前白手起家，熱心地方事務，2017年接任理事長，大力推動苗栗人在地職訓、考照，壯志未酬，地方人士錯愕與不捨。

苗栗警、消方今天下午2點半據報，獅潭鄉台3線122公里處發生大型重型機車疑似自撞電線桿車禍，警、消人員趕往急救，到場發現機車騎士胸部嚴重撞傷，機車車頭破碎噴飛一地，消防隊員緊急心肺復甦術，並送苗栗市大千醫院急救，延到傍晚5點24分傷重宣告不治。

警方初步調查，大型重型機車騎士是余增國（61歲），初步研判疑似自撞，排除外力介入，全案明天報請檢察官相驗進一步釐清車禍原因。

余增國車禍死亡傳出後，地方人士萬般不捨，苗栗縣政府工商發展處指出，余增國生前白手起家，銅鑼鄉國全精密工業公司從資本額18萬元，發展到營業額破億元的國際代工大廠，他飲水思源，2015年間捐贈100萬元給母校西湖國小，嘉惠學弟妹與學校。