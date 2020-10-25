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苗栗縣工業會龍頭余增國車禍死亡 地方錯愕與不捨

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣工業會理事長余增國今天騎大型重型機車，在苗栗縣獅潭鄉路段發生事故，他送醫傷重不治。記者范榮達／翻攝
苗栗縣工業會理事長余增國今天騎大型重型機車，在苗栗縣獅潭鄉路段發生事故，他送醫傷重不治。記者范榮達／翻攝

苗栗縣工業會理事長余增國今天騎大型重機，在台3線122公里苗栗縣獅潭鄉路段撞路旁電線桿，人車都嚴重受創，緊急送醫，仍傷重不治，他生前白手起家，熱心地方事務，2017年接任理事長，大力推動苗栗人在地職訓、考照，壯志未酬，地方人士錯愕與不捨。

苗栗警、消方今天下午2點半據報，獅潭鄉台3線122公里處發生大型重型機車疑似自撞電線桿車禍，警、消人員趕往急救，到場發現機車騎士胸部嚴重撞傷，機車車頭破碎噴飛一地，消防隊員緊急心肺復甦術，並送苗栗市大千醫院急救，延到傍晚5點24分傷重宣告不治。

警方初步調查，大型重型機車騎士是余增國（61歲），初步研判疑似自撞，排除外力介入，全案明天報請檢察官相驗進一步釐清車禍原因。

余增國車禍死亡傳出後，地方人士萬般不捨，苗栗縣政府工商發展處指出，余增國生前白手起家，銅鑼鄉國全精密工業公司從資本額18萬元，發展到營業額破億元的國際代工大廠，他飲水思源，2015年間捐贈100萬元給母校西湖國小，嘉惠學弟妹與學校。

2017年接任苗栗縣工業會理事長，更是出錢出力，促成工業會增建3樓，新增350坪職訓場所，建置CNC中心加工機等術科機械教學母機，他生前念茲在茲苗栗人才自己培訓，並進一步爭取在地考證照，此外，他享受騎大型重型機車遊山玩水，經常分享在臉書，未料，今天騎車發生不幸，讓人錯愕。

苗栗縣工業會理事長余增國經常在臉書分享騎大型重型機車遊山玩水，未料，今天騎車發生不幸，讓人錯愕。圖／擷自余增國臉書
苗栗縣工業會理事長余增國經常在臉書分享騎大型重型機車遊山玩水，未料，今天騎車發生不幸，讓人錯愕。圖／擷自余增國臉書

苗栗縣 車禍 機車騎士

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