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苗栗南庄盛事山水攸遊行路跑 5千人用腳體驗好山好水

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄山水節系列活動山水攸遊行路跑，今天上午6點鳴笛開跑，場面熱鬧滾滾。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄山水節系列活動山水攸遊行路跑，今天上午6點鳴笛開跑，場面熱鬧滾滾。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣南庄山水節邁入第20年，今年又是2020年，別具意義，系列活動山水攸遊行路跑今天5000人開跑，首次增加的42公里全馬組，選手跑進台3線獅潭，他們用雙腳體驗南庄國際慢城、浪漫台3線，好山、好水之美，順道品嘗在地當季農特產好風味。

2020南庄山水節系列活動24、25日在南庄鄉公所河濱停車場登場，重頭戲山水悠遊行路跑，5000人報名參加，今天上午6點由苗栗縣政府祕書長陳斌山、縣議會議長鍾東錦、南庄鄉長羅春蓮等人鳴笛開跑，分為42公里全馬組、21公里半馬組、10公里悠遊組、4公里休閒組，許多人全家出動，場面相當熱鬧。

陳斌山指出，縣府與南庄鄉農會共同主辦南庄山水悠遊行，路線充分結合桂花巷、康濟吊橋、十三間、南庄老街，及農夫市集，沿著124乙縣道跑到三灣、獅潭浪漫台3線，沿途風光明媚，絕對是一場最特殊的慢城路跑體驗。

今天除路跑外，河濱停車場及旅客服務中心旁還有甜柿、段木香菇、木耳、桂竹筍、黃金雞、高冷蔬菜、紅妃木瓜、火龍果、高山鱒魚等農特產品展售，鄉農會並準備桂竹筍黃金雞湯、鱒魚、甜柿等品嚐活動，並安排樂團表演及有獎徵答活動，吸引大批遊客。

路跑成績結果，全馬男子組前3名依序林志傑、邱偉智、何昇儒，女子組黃淑枝、郭麗文、彭馨慧；半馬組前3名分別男子組劉秉科、張哲偉、柯文昌，女子組Susan Su、粘瓊文、黃佳文；悠遊組前3名分別是男子組黃信震、毛嘉君、蔡明志，女子組林明孜、林奕枚、林芳妏。

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮等人於今天上午10點的山水節開幕式，頒獎給優勝選手，徐耀昌說，苗栗縣是唯一擁有雙慢城的縣市，南庄不但有好山好水，而且出產的甜柿、木瓜、鱒魚、香菇、黑木耳、酸菜等優質的農特產品，歡迎大家到南庄輕旅行，體驗慢城的美景和文化。

苗栗縣南庄山水節系列活動山水攸遊行路跑，今天上午6點鳴笛開跑，場面熱鬧滾滾。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄山水節系列活動山水攸遊行路跑，今天上午6點鳴笛開跑，場面熱鬧滾滾。圖／苗栗縣政府提供

南庄 路跑

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