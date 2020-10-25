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桃園六和商圈萬聖節變裝遊行熱鬧登場 店家推好康

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
今年有47組隊伍報名參加萬聖節活動。圖／桃園市政府新聞處提供
今年有47組隊伍報名參加萬聖節活動。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天下午前往中壢銀河廣場，出席「百變驚像獎—萬聖鬼王遊六和」活動，鄭文燦表示，六和商圈舉辦萬聖節活動已進入第8年，創意變裝競賽及踩街活動，已成為商圈特色活動，今年更祭出多獎項及店家消費券，總價值高達8萬元，有47組隊伍報名參賽，市民朋友共襄盛舉體驗萬聖節的活潑氣氛。

鄭市長也變裝和參賽隊伍一起於六和商圈踩街遊行，沿路發放萬聖節糖果，讓萬聖節氣息感染六和商圈。

鄭文燦說，六和商圈以威尼斯影城及SOGO百貨為核心，是桃園生活機能相當完善、人氣與買氣最為蓬勃的商圈之一，有百貨、影城、精品服飾、各式主題餐廳及咖啡業者，融合了所有流行文化的元素，每年透過舉辦萬聖節活動，讓大家更加認識商圈、認識店家，為商圈帶來新的生命力。

鄭文燦指出，市府為活絡桃園各商圈的經濟發展及商圈知名度，中央及地方都編列預算，讓商圈協會自主運作，包括活動設計、籌辦、店家動員，此外，市府也正推動銀河水岸計畫，串聯六和商圈一路至老街溪捷運站，改善步行環境，相信未來將成為中壢地區的新亮點，讓更多人看見六和、喜歡六和。

經發局專門委員楊叡昀表示，六和商圈提案申請桃園市政府商圈輔導補助，辦理萬聖節系列活動，透過完善的組織運作，精心籌備這次商圈年度行銷系列活動，動員商圈店家，準備了豐富高額的獎項，歡迎民眾踴躍參與。

今日包括市議員徐景文、彭俊豪、謝美英、中壢區長鄭詩鈿、桃園市六和商圈發展促進會理事長巫秀星都出席活動。

參加萬聖節活動的隊伍很用心設計造型和打扮，希望贏得好成績。圖／桃園市政府新聞處提供
參加萬聖節活動的隊伍很用心設計造型和打扮，希望贏得好成績。圖／桃園市政府新聞處提供
「百變驚像獎—萬聖鬼王遊六和」已經邁入第8年。圖／桃園市政府新聞處提供
「百變驚像獎—萬聖鬼王遊六和」已經邁入第8年。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦參加六和商圈萬聖節行銷活動，盼促進買氣和共榮。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦參加六和商圈萬聖節行銷活動，盼促進買氣和共榮。圖／桃園市政府新聞處提供
今年更祭出多獎項及店家消費券，總價值高達8萬元。圖／桃園市政府新聞處提供
今年更祭出多獎項及店家消費券，總價值高達8萬元。圖／桃園市政府新聞處提供
六和商圈萬聖節活動已經是商圈特色之一。圖／桃園市政府新聞處提供
六和商圈萬聖節活動已經是商圈特色之一。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦表示市府正推動銀河水岸計畫，串聯六和商圈一路至老街溪捷運站，改善步行環境。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦表示市府正推動銀河水岸計畫，串聯六和商圈一路至老街溪捷運站，改善步行環境。圖／桃園市政府新聞處提供

萬聖節 鄭文燦

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