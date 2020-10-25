桃園新屋鵝肉美食饗宴美味上桌 報名熱席開183桌

桃園市新屋鵝肉美食饗宴今天中午登場，席開183桌，市長鄭文燦表示，新屋區是鵝肉的故鄉，素有「南台西、北新屋」美稱，更有「無鵝不成席」的說法。

鄭文燦強調，新屋鵝隻以本地土鵝、混血新鵝種為大宗，肉質咬勁夠、口感佳，預計開放預訂183桌不到1天就報名額滿，近2成來自外縣市民眾訂購。為行銷新屋優良鵝肉，農業局補助新屋區農會舉辦「2020新屋鵝肉美食饗宴活動」，歡迎國人一同前來享受新屋鵝肉美食饗宴。

鄭文燦指出，桃園畜牧年產值逾45億元北台灣第一，除有名的桃園黑豬肉與新屋鵝肉，還有全國唯一的青殼機能蛋以及最優質的天噸乳牛，成功讓「新屋鵝先生」、「豬博土」、「黑珍豬」、「智慧化酪農」成為桃園的代名詞。桃園畜牧以「健康、環保、科技」為經營導向，市府也編列約1500萬元辦理畜牧場污染防治設備購置、資源再利用、畜禽產品產銷輔導及促銷活動等，盼藉由今天的活動，鼓勵市民朋友以實際行動支持在地農畜產品，並從「由農場到餐桌」、「地產地銷」的概念來減少食物碳足跡，打造畜牧農戶永續經營。

今日包括立法委員黃世杰、市議員邱佳亮、市府農業局長郭承泉、新屋區長姜義坤、新屋區農會理事長姜義青、桃園市農會理事長李文政、台電公司總經理鍾炳利、台電公司大潭發電廠廠長薛人豪等都一同出席活動。