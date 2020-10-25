快訊

李健熙辭世 遺產稅高達2700億

退休師違建2層竟裝鐵門阻拆 拆除大隊搭鷹架爬4樓「攻頂」

好事成雙！ 新竹縣在地企業同天捐贈復康巴士

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
經典不動產事業公司總經理魏政方（左）代表公司捐贈新竹縣政府一輛復康巴士。記者陳斯穎／攝影
經典不動產事業公司總經理魏政方（左）代表公司捐贈新竹縣政府一輛復康巴士。記者陳斯穎／攝影

好事成雙！經典不動產事業股份有限公司、振鑫營造股份有限公司2家在地企業，20日各捐贈新竹縣政府1輛復康巴士，讓新竹縣的身心障礙者交通接送好幸福，縣長楊文科也致贈感謝狀及回贈琉璃獎座，感謝2家公司發揮愛心做公益。

楊文科表示，縣府對於獲贈的復康巴士，可將縣內車齡較久的車輛汰舊換新，提供身心障礙者就醫、就學、就業、洽公及外出活動時安全無礙的交通工具，積極參與社會活動，讓身心障礙者享有溫馨接送、暢行無礙的交通服務。

經典不動產事業公司總經理魏政方為竹縣義警大隊大隊長，平時樂善好施服務社會。魏政方表示，公司從2018年就開始投入公益活動，陸續捐贈3萬斤白米給竹縣弱勢家庭，秉持取之於社會，回饋社會的企業責任，所以這次也特別捐贈復康巴士，給真正有需要的弱勢團體使用，善用於就醫或前往偏遠地區急難救助，非常有意義。

振鑫營造公司的董事長盧國元則低調表示，這是公司第一次捐贈復康巴士，只是想要回饋社會。社會處指出，振鑫營造公司一直都有密切聯繫，每年都會小額捐款及捐贈愛心物資，默默的幫助低收入戶，為善不欲人知。

社會處表示，新竹縣竭力發展社會福利，辦理身心障礙者多元福利措施，在復康巴士交通接送服務部份，善用公益彩券盈餘分配基金專戶，截至今年復康巴士已有31輛，自開辦以來已服務近73萬人次，確實幫助身障者無礙之交通服務。

振鑫營造公司同天也捐贈新竹縣政府一輛復康巴士。記者陳斯穎／攝影
振鑫營造公司同天也捐贈新竹縣政府一輛復康巴士。記者陳斯穎／攝影

巴士 新竹 楊文科

延伸閱讀

竹縣打造首座綜合社會福利館 預計2022年啟用

竹縣十大交通建設 論壇向專業取經

桃竹首辦人工智慧全國賽 要應用感測元件收件11/15截止

相關新聞

她們2年完成月嫂課程 業者要推新住民服務新住民

苗栗家扶中心結合平台業者辦理專業月嫂培訓班，10人完成2年的初階班、進階班課程，她們今天出師，發表月子餐料理、新生兒洗澡...

老婦跌倒「頭部卡在爬梯機」消防員一招協助脫困

苗栗市78歲陳姓老婦人在樓梯跌倒，頭部卡在軌道式爬梯機狹窄空間，動彈不得，苗栗縣政府消防局第一大隊苗栗分隊趕往救援，使用...

桃園綠線捷運動工縮減車道 民怨回家路遙遠

桃園市八德區因捷運綠線動工中，主要幹道介壽路雙向車道各縮減一車道，導致交通大動脈運行不順暢，有民眾抱怨上下班常大塞車，回...

桃園清潔隊員節 60位績優隊員有9位獲全國表揚

桃園市長鄭文燦今天前往新屋農博環境教育園區，出席桃園市109年「清潔隊員節」活動，表示每年清潔隊員節都會舉辦慶祝活動，今...

奉獻青春給國家 八德公所到榮家探訪7名百歲人瑞

九九重陽節，各地陸續表揚長青楷模及在地人瑞，桃園市政府社會局和八德區公所日前也到桃園榮譽國民之家探望7名百歲人瑞，並頒發...

推廣低碳蔬食減碳 新竹市響應蔬食提升免疫力

為推廣低碳蔬食減碳，新竹市環境保護局與一貫道新竹分會今舉行低碳蔬食環境教育活動，共有22個蔬食攤位、環保闖關遊戲等，讓民...

桃園客家美食料理比賽 好客「竹」廚一決勝負

桃園市「2020客家美食料理比賽」昨天傍晚在中壢區崙坪文化地景園區落幕，今年以「竹」為主題分為社區組及職業組，每隊須在限...

全民運動會落幕 桃市26金獲頒副總統獎刷新紀錄

桃園市代表隊在109年全民運動會中角逐運動舞蹈、劍道、巧固球、龍獅運動、摔角等27個競賽項目，獲得26金37銀43銅的佳...

串起竹市藝文高地 活化隆恩圳打造100公尺探索小溪

新竹市府規畫在竹科X基地旁設立8公頃的「藝文高地」文化新聚落，包含兒童探索館、國際展演中心等建設，市長林智堅今宣布，將活...

代勸堂將建24公尺青銅像關聖帝君 打造飛鳳山新地標

新竹縣芎林鄉飛鳳山一年觀光客逾70萬餘人，為竹縣知名登山步道，位於登山步道起點旁的代勸堂已有百年歷史，代勸堂規畫在廟的右...

桃園市議長盃路跑萬人齊跑 鄭文燦：看見青埔的進步

桃園市議會議長盃路跑今天清晨鳴槍起跑，選手從青埔運動公園棒球出發，桃園市長鄭文燦表示，議長盃路跑已邁入第11年，原規畫於...

新竹縣公設民營嘉豐托嬰中心 11月3日辦招生登記

為滿足竹北年輕家庭教育需求、減輕育兒負擔，新竹縣政府規畫興建嘉豐非營利幼兒園，並結合公共托嬰中心及小學。其中，托嬰中心即...

熱門新聞

苗栗11歲少年出養到美國 養父母家的小烏龜打動了他

影／女DJ好辣強波電翻和平島 原來是亞洲百大DJ藍星蕾

期待的金雞母 今讓台東縣府背債

退休師違建2層竟裝鐵門阻拆 拆除大隊搭鷹架爬4樓「攻頂」

又見買口罩大排長龍！ 彰化釩泰口罩義賣湧500人

回應美麗灣仲裁結果 前台東縣長黃健庭：註定三輸結局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。