好事成雙！ 新竹縣在地企業同天捐贈復康巴士

好事成雙！經典不動產事業股份有限公司、振鑫營造股份有限公司2家在地企業，20日各捐贈新竹縣政府1輛復康巴士，讓新竹縣的身心障礙者交通接送好幸福，縣長楊文科也致贈感謝狀及回贈琉璃獎座，感謝2家公司發揮愛心做公益。

楊文科表示，縣府對於獲贈的復康巴士，可將縣內車齡較久的車輛汰舊換新，提供身心障礙者就醫、就學、就業、洽公及外出活動時安全無礙的交通工具，積極參與社會活動，讓身心障礙者享有溫馨接送、暢行無礙的交通服務。

經典不動產事業公司總經理魏政方為竹縣義警大隊大隊長，平時樂善好施服務社會。魏政方表示，公司從2018年就開始投入公益活動，陸續捐贈3萬斤白米給竹縣弱勢家庭，秉持取之於社會，回饋社會的企業責任，所以這次也特別捐贈復康巴士，給真正有需要的弱勢團體使用，善用於就醫或前往偏遠地區急難救助，非常有意義。

振鑫營造公司的董事長盧國元則低調表示，這是公司第一次捐贈復康巴士，只是想要回饋社會。社會處指出，振鑫營造公司一直都有密切聯繫，每年都會小額捐款及捐贈愛心物資，默默的幫助低收入戶，為善不欲人知。