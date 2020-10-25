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她們2年完成月嫂課程 業者要推新住民服務新住民

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗家扶中心專業月嫂培訓班今天成果發表會，她們展現學習到專業的一面。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗家扶中心專業月嫂培訓班今天成果發表會，她們展現學習到專業的一面。圖／苗栗家扶中心提供

苗栗家扶中心結合平台業者辦理專業月嫂培訓班，10人完成2年的初階班、進階班課程，她們今天出師，發表月子餐料理、新生兒洗澡、撫觸與按摩等，展現專業一面，業者將進一步輔導考取保母證照，借重她們提供新住民到府坐月子服務。

家扶中心「家長生涯發展方案」，協助經濟弱勢家長學習一技之能、第二專長，增加就業機會，學習理財技巧，建構脫貧的能力，家扶中心評估就業市場需求，與到府坐月子平台業者林海珊結合，辦理月嫂專業培訓班，今天在苗栗家扶中心苑裡服務處辦理成果發表會。

培訓班初階、進階班90個小時課程共2年，10名學員結業，其中有5人是新住民，她們在課堂上用自己母國的文字做筆記，下課後再去請教同學如何翻譯成國字，也利用手機進行查詢，術科課程手機錄影回家後再繼續練習，努力學習讓講師印象深刻。

其中，越南新住民「阿康」2年全勤，4年前她丈夫2次中風，全身癱瘓住在安養中心，她要撫養2名就讀國小的孩子，目前在工廠擔任作業員賺錢負擔家計，培訓班她從來沒有請過假，利用學到芳療在家兼職增加收入，同時也在方案中認識一群朋友，可以聊天紓壓，成了重要社會支持網路。

今天成果發表會，安排月子餐料理、新生兒洗澡、撫觸與按摩，苗栗家扶中心主任湯鳳琴、林海珊也體驗臉部按摩，都直呼好舒服，學員小鶯相信等孩子長大，她就有機會轉換工作了，林海珊說，各國都有不同坐月子文化與習慣，評估提供新住民服務新住民坐月子，並促進她們就業。

苗栗家扶中心專業月嫂培訓班今天成果發表會，她們展現學習到專業的一面。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗家扶中心專業月嫂培訓班今天成果發表會，她們展現學習到專業的一面。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗家扶中心專業月嫂培訓班今天成果發表會，她們展現學習到專業的一面。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗家扶中心專業月嫂培訓班今天成果發表會，她們展現學習到專業的一面。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗家扶中心專業月嫂培訓班今天成果發表會，她們展現學習到專業的一面。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗家扶中心專業月嫂培訓班今天成果發表會，她們展現學習到專業的一面。圖／苗栗家扶中心提供

家扶中心 新住民 坐月子

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