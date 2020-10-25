桃園宏其婦幼醫院27週年慶 全方位守護婦幼健康

桃園市長鄭文燦今天下午前往古華花園飯店，出席宏其婦幼醫院27週年慶，並表示桃園市去（1年粗出生率達10.1‰，每年約2萬2000名寶寶誕生，居6都第1，是年輕城市的代表。

鄭文燦認為宏其婦幼醫院致力打造婦幼友善醫院，不僅受到各界的肯定，同時也是人工生殖醫學的重點醫院，守護著南桃園地區民眾的健康，也配合市府推行的健康幸福家庭補助計畫政策，以及桃園市幼兒專責醫師計畫，全方位守護婦幼健康。

鄭文燦指出，宏其婦幼醫院在院長張紅淇領導下，成立宏其國際生殖醫學中心，讓許多不易受孕的夫妻達成生兒育女的心願，今年更引進相當於醫學中心的微創手術技術—單孔腹腔鏡手術，不僅能提高病患術後傷口照護品質，也能降低病人於術後的疼痛感。

鄭文燦說，宏其婦幼醫院邁入第27年，宏其寶寶共有6萬4000位，今年桃園誕生許多國慶寶寶，20名寶寶來自宏其婦幼醫院。桃園生育率位居6都第1，市府積極投入各項婦幼建設，包括增加9000名幼兒園名額、擴建親子館等，盼能達到親子共學、共遊的目標，讓「甜蜜多一點、負擔少一點」，打造桃園成為年輕人的友善城市。

鄭文燦說，孩子是上天給予父母最好的禮物，從懷孕產檢到產後護理，相信良好的醫院能成為母親最大的支持，而在宏其婦幼醫院的細心照顧下，勢必能大幅提升媽媽們產後護理的細緻度，也祝福每個宏其寶寶皆能健康快樂成長。