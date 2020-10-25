老婦跌倒「頭部卡在爬梯機」消防員一招協助脫困

苗栗市78歲陳姓老婦人在樓梯跌倒，頭部卡在軌道式爬梯機狹窄空間，動彈不得，苗栗縣政府消防局第一大隊苗栗分隊趕往救援，使用破壞器材頂撐軌道，10分鐘協助脫困，輕傷送醫無大礙。

消防局今天上午7點17分接獲報案，通報第一大隊苗栗分隊出動1輛救護車、1輛器材車及5人趕往苗栗市至公路民宅救援，到場發現陳老太太頭部卡在爬梯機的軌道與階梯間，受困無法動彈，家屬表示老婦人下樓梯時跌倒，頭部不慎卡住。

消防人員將爬梯機斷電後，操作油壓破壞組頂撐軌道，約10分鐘協助陳老婦人脫困，救護人員安撫情緒，並檢查發現她額頭有撕裂傷、左邊肩膀疼痛及左邊大腿無力，救護人員給予面罩給氧，止血、包紮固定後立即送醫院治療。

苗栗分隊呼籲，如果發生類似電器設備受困案件時，應保持冷靜，盡速向外求援，切記勿擅自操作機器，避免憾事發生。