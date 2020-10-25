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桃園綠線捷運動工縮減車道 民怨回家路遙遠

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區因捷運綠線動工中，主要幹道介壽路雙向車道各縮減一車道，導致交通大動脈運行不順暢，有民眾抱怨上下班常大塞車，回家的路「很難」。圖／市府捷運工程局提供
桃園市八德區因捷運綠線動工中，主要幹道介壽路雙向車道各縮減一車道，導致交通大動脈運行不順暢，有民眾抱怨上下班常大塞車，回家的路「很難」。圖／市府捷運工程局提供

桃園市八德區因捷運綠線動工中，主要幹道介壽路雙向車道各縮減一車道，導致交通大動脈運行不順暢，有民眾抱怨上下班常大塞車，回家的路「很難」；對此捷工局表示，工程多少會對交通造成衝擊，請鄉親體諒交通建設的陣痛期。

市民紛紛抱怨，比平常多花一倍時間、上班要提早出門半小時，市議員呂林小鳳也坦言「民眾罵翻了」，她說，確實有許多鄉親向她反應交通動線不佳、出門和回家的時間加倍，不過她認為建設是必須的，也有請民眾要諒解。

呂林小鳳說，捷運綠線尚未動工前，她已在市府局處工作報告中提出，要建設可以，替代道路要提出來，雖然現在有給予民眾替代道路的建議，但她點出「工程預警、替代導路宣傳做得不夠」，仍有不少鄉親不知道替代道路的資訊，須再加強。

市府捷運工程局長陳文德回應，原本的介壽路本就不寬，捷運綠線動工又各封閉一個車道，現在僅能保持雙向各一車道通行，勢必會衝擊當地交通，由於工程預計要持續到2026年，不是短期能恢復，為此提供多條替代道路，建議民眾養成走替代道路的習慣，才不會深受塞車困擾。

捷工局建議，往桃園方向者，可從興豐路改道大興路、東勇北路、建新街、保羅街；往八德方向者，建議提前從國際路一段轉廣福路，接廣興路、仁德路、豐田路、豐德路改道；往大溪方向者，可走東勇街、大興路、興豐路接介壽路二段；往八德公所可走桃德路、福國路、建國路等。

至於議員說宣傳不夠，陳文德表示，施工前有開各里施工說明會，現在也和電台合作，在早上7至9點間廣播施工及替代道路資訊，會再加強。交維部分則會視每天情形做滾動式調整，所有異動都會第一時間放在官網，請民眾體諒建設的陣痛期。

替代道路 捷運

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