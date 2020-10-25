桃園清潔隊員節 60位績優隊員有9位獲全國表揚

桃園市長鄭文燦今天前往新屋農博環境教育園區，出席桃園市109年「清潔隊員節」活動，表示每年清潔隊員節都會舉辦慶祝活動，今年因受疫情影響，移師新屋環境教育園區，辦理戶外親子環保園遊會，60位績優清潔隊員有9位獲選為全國模範清潔人員。

市府也贈予每位清潔隊員500元禮劵，感謝大家不分晝夜的付出及貢獻，讓桃園的道路、人行步道、公園以及家居生活越來越好，也讓桃園的市容越來越乾淨漂亮。

鄭文燦表示，清潔隊員的工作包羅萬象，除了垃圾清運與市容整頓外，也配合各項應變處理，今年受到新冠肺炎及登革熱疫情的影響，清潔隊迅速成立防疫消毒大隊，消毒約6000個公共區域熱點，也配合環保志工執行登革熱孳生源清理及消毒工作，感謝隊員在重要時刻堅守崗位，不僅維護市容清潔，也保障市民朋友的健康安全。

鄭文燦指出，市府重視清潔隊員的各項勞動條件、福利及職安環境，陸續推動提升清潔獎金、舉辦三天兩夜環教觀摩、老舊車輛汰換、發放夜點費以及資源回收獎金等措施，今年資源回收變賣獎勵金，每位清潔隊員可獲得5000元的獎金已經入帳；此外，今年也擴編171個員額，充實各中隊人力，同時也將儲備清潔隊員制度廢除，未來所有清潔隊員的身分與薪資福利皆相同，未來市府將在同濟會的支持下辦理「環安基金」，給予環保、稽查人員及清潔隊員最大的支持與鼓勵。

行政院環保署副署長沈志修也到場，說明桃園是許多年輕人的首選城市，人口雖逐漸成長，但市容卻越乾淨整潔，去年在環保署的環境清潔考核項目中拿到特優，資源回收考核也得到金質獎的殊榮，清潔隊員的付出，功不可沒。

沈志修說，桃園是照顧清潔隊員完善的城市，不僅提供夜點費以及資源回收獎金，也研議環安基金，為清潔隊員的安全保障超前部署。