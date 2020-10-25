奉獻青春給國家 八德公所到榮家探訪7名百歲人瑞

九九重陽節，各地陸續表揚長青楷模及在地人瑞，桃園市政府社會局和八德區公所日前也到桃園榮譽國民之家探望7名百歲人瑞，並頒發重陽敬老金2萬元、金戒指及獎牌等。

八德區長邱瑞朝指出，八德區現在有31名人瑞，每位百歲長輩都能獲得桃市府準備的重陽敬老金2萬元、金戒指及獎牌，另外，八德區公所也準備了重陽禮盒，並代贈衛福部金鎖片及總統府滿百敬老狀，祝福長輩能延年益壽重陽愉快。

位於八德區的桃園榮譽國民之家囊括了7名百歲人瑞，其中現年101歲的林有源，更是民國9年出生。其照護員透露，林有源常與同袍散步聊聊天，親友也不定時會打電話到堂隊關懷，長壽秘訣是飲食簡單，生活作息正常，常保愉快心情。

邱瑞朝說，榮家內7名百歲伯伯們受到良好的照顧，榮民長輩半生戎馬，青春歲月奉獻給國家，每年重陽前都會來探望長輩，傳遞政府關懷敬老的心意，也希望榮家住民都長命百歲、健康開心。