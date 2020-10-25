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推廣低碳蔬食減碳 新竹市響應蔬食提升免疫力

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
副市長沈慧虹進行低碳蔬食示範料理。圖／新竹市政府提供
副市長沈慧虹進行低碳蔬食示範料理。圖／新竹市政府提供

為推廣低碳蔬食減碳新竹市環境保護局與一貫道新竹分會今舉行低碳蔬食環境教育活動，共有22個蔬食攤位、環保闖關遊戲等，讓民眾了解用「吃」來減碳愛地球。副市長沈慧虹指出，今共有2500人一起吃素，減碳量達1950公斤，鼓勵大家「多吃蔬食少吃肉」。

沈慧虹說，今年新冠肺炎疫情席捲全球，民眾可透過選擇「蔬食」提升個人免疫力，並降低碳排放，有助對抗地球暖化，是兼具健康與環保的積極作為。

環保局長江盛任表示，為了感謝竹市一貫道協會連續10年舉辦低碳蔬食活動及2020台灣設計展擔任環保志工協助整理市容，特別頒發竹市一貫道各單位感謝狀，以感恩道親所做的奉獻。

為教導參加民眾製作更多元營養的蔬食，活動特別邀請新竹市社區規畫師劉秋玉，與沈慧虹、江盛任一起示範「健康拌飯」，將米洗淨浸泡煮熟，取一些堅果花生角、芝麻、杏仁片低溫烘烤，再取筊白筍、紅蘿蔔切丁稍微煸炒，先將蔬菜拌入飯中，最後淋上胡麻醬，再撒上少許花生角、芝麻、杏仁片，就變成噴香下飯的一道健康拌飯。

活動中22個蔬食攤位最夯的是素食蚵仔煎，攤位總是大排長龍，老闆范光源說，蚵仔煎是台灣的庶民美食，為讓吃素的人也可以品嘗這個美味，特別用鴻喜菇、小白菜、特製粉漿和新鮮番茄自製的醬汁，做成素食蚵仔煎，味道完全不輸葷食。

活動現場還設置環境衛生、綠色消費及資源回收等環保闖關活動，過關者可獲50元蔬食品嚐券，使用租借或自備餐具者加贈環保綠點10元，有許多父母帶著孩子一起參與，親子共學環境知識，支持「全民綠生活」行動，場面溫馨感人。

新竹 減碳 蚵仔煎

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