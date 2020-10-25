推廣低碳蔬食減碳 新竹市響應蔬食提升免疫力

為推廣低碳蔬食減碳，新竹市環境保護局與一貫道新竹分會今舉行低碳蔬食環境教育活動，共有22個蔬食攤位、環保闖關遊戲等，讓民眾了解用「吃」來減碳愛地球。副市長沈慧虹指出，今共有2500人一起吃素，減碳量達1950公斤，鼓勵大家「多吃蔬食少吃肉」。

沈慧虹說，今年新冠肺炎疫情席捲全球，民眾可透過選擇「蔬食」提升個人免疫力，並降低碳排放，有助對抗地球暖化，是兼具健康與環保的積極作為。

環保局長江盛任表示，為了感謝竹市一貫道協會連續10年舉辦低碳蔬食活動及2020台灣設計展擔任環保志工協助整理市容，特別頒發竹市一貫道各單位感謝狀，以感恩道親所做的奉獻。

為教導參加民眾製作更多元營養的蔬食，活動特別邀請新竹市社區規畫師劉秋玉，與沈慧虹、江盛任一起示範「健康拌飯」，將米洗淨浸泡煮熟，取一些堅果花生角、芝麻、杏仁片低溫烘烤，再取筊白筍、紅蘿蔔切丁稍微煸炒，先將蔬菜拌入飯中，最後淋上胡麻醬，再撒上少許花生角、芝麻、杏仁片，就變成噴香下飯的一道健康拌飯。

活動中22個蔬食攤位最夯的是素食蚵仔煎，攤位總是大排長龍，老闆范光源說，蚵仔煎是台灣的庶民美食，為讓吃素的人也可以品嘗這個美味，特別用鴻喜菇、小白菜、特製粉漿和新鮮番茄自製的醬汁，做成素食蚵仔煎，味道完全不輸葷食。

活動現場還設置環境衛生、綠色消費及資源回收等環保闖關活動，過關者可獲50元蔬食品嚐券，使用租借或自備餐具者加贈環保綠點10元，有許多父母帶著孩子一起參與，親子共學環境知識，支持「全民綠生活」行動，場面溫馨感人。