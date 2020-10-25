桃園客家美食料理比賽 好客「竹」廚一決勝負

桃園市「2020客家美食料理比賽」昨天傍晚在中壢區崙坪文化地景園區落幕，今年以「竹」為主題分為社區組及職業組，每隊須在限時內端出大會指定菜餚，現場由初賽脫穎而出的20組隊伍切磋廚藝，端出盤盤令人驚豔的創意料理，爭奪客家美食料理比賽冠軍寶座。

主辦單位客家事務局表示，竹編工藝是早期客庄生活重要的工具，今年呼應園區客家竹編工藝展，以「竹」為主題，結合「食在地、食當季」概念，鼓勵參賽者優先採用桃園在地優良農產品，以達成減少食物里程及零剩餘目標，同時從廚藝與技術、料理與味道、風土與人文三面向，設計新客家風味菜餚，藉由創意發想，賦予傳統食材新面貌，凸顯出客家飲食文化多樣性之精神。

參賽選手以適合社區長者共餐料理為設計主軸，結合創意與巧思，不僅以竹入菜，還兼顧健康美味及盤飾美感，有考驗刀工的梅乾悶筍寶塔肉，以義式料理演繹的客家風味燉飯，適合銀髮族品嚐的春筍怒放百花開煲湯，層次堆疊的鮮筍三重奏，選用復興區當令鮮筍及紫山藥的桔醬筍香翡翠捲味，蔬果滿點的舒活全麥鮮筍捲，象徵客家勤儉持家的客家菜飯、竹香四溢的竹葉粉蒸肉與極具巧思的桂竹筍鑲肉，每道作品不僅用料豐富，也傳遞出為親愛的人料理的心意。

社區組決賽由桃園樂活領航隊、桃園區汴洲社區關懷據點志工隊及上荷院隊拿下前3名，另外還有職業組決賽。