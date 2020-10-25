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全民運動會落幕 桃市26金獲頒副總統獎刷新紀錄
桃園市代表隊在109年全民運動會中角逐運動舞蹈、劍道、巧固球、龍獅運動、摔角等27個競賽項目，獲得26金37銀43銅的佳績，獲「副總統獎」。
市府體育局指出，桃市代表隊共角逐27個競賽項目，其中獲得26金37銀43銅，不但金牌數及總獎牌數創下歷年之最，今年更以總積分178分的高分榮獲「副總統獎」，超越上次考試院長獎的得獎紀錄。
體育局表示，該屆賽事從12日起陸續進行，包括沙灘手球、滑輪溜冰-競速、滑輪溜冰-花式等3項提前賽事，其中桃市滑輪溜冰男子速樁選手鄭宇翔率先在14日，以破大會紀錄的優異表現，為桃園勇奪第1面金牌。
延續提前賽事的奪牌氣勢，17日賽事正式開幕後，桃市選手在賽會發揮平日訓練實力，以運動舞蹈項目表現最佳，囊括6金1銀4銅，其中標準舞隊形舞、拉丁舞團體對抗賽上屆獲銀牌，這屆更上層樓奪得金牌。
另外，柔術個人寢技選手林右蟬聯金牌，並在格鬥69公斤級再下一城奪得金牌，男子組劍道團體過關賽蟬聯金牌，巧固球、槌球、蹼泳項目更是勇奪3連霸。這屆還新增健美、龍舟項目，女子形體陳緯朋也奪下一面金牌，龍舟也獲得2銀2銅成績。
桃市在109年全民運動會勇奪26金37銀43銅，經各競賽項目成績計分後，總積分為178分，在各縣市中排名第2，獲副總統獎，創歷年最佳成績，桃園市長鄭文燦也特別指示體育局籌辦慶功頒獎典禮，將榮耀與全體市民分享。
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