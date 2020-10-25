串起竹市藝文高地 活化隆恩圳打造100公尺探索小溪

新竹市府規畫在竹科X基地旁設立8公頃的「藝文高地」文化新聚落，包含兒童探索館、國際展演中心等建設，市長林智堅今宣布，將活化流經藝文高地的「隆恩圳千甲段」，由改造三民路隆恩圳的「田中央」團隊操刀，引用隆恩圳水資源，打造100公尺探索小溪繞行該區，周邊還有生態護坡和綠步道，計畫已獲水利署核定近億元經費，預計今年底動工。

林智堅說，隆恩圳是台灣三大古圳之一，從300年前就灌溉竹市農田、提供民生用水，隨時代變遷，水圳埋沒在市區內、被大家所遺忘，市府找來「田中央」設計，將陰暗的隆恩圳三民路段變身成市區藍綠廊道，藝文特區隆恩圳千甲路段同樣由他們操刀，盼讓隆恩圳回到市民生活。

林智堅指出，藝文高地內有一座高齡93歲市定古蹟新竹水道取水口，完整保留從日治時期至今，民生用水現代化過程，當初先收集隆恩圳源水後，再抽到分水井，以供民眾用水。因此，田中央特別打造探索小溪，全長總計約100公尺，將行經整個藝文特區，孩童可沿著小溪來到取水道口或隆恩圳，了解歷史或觀察生態。