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代勸堂將建24公尺青銅像關聖帝君 打造飛鳳山新地標

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
飛鳳山海拔雖只有462公尺，但因步道有挑戰性，加上山頂「觀日亭」在天氣好時可遠眺台北101，成為桃竹苗縣市山友登山健行的好去處。圖／聯合報系資料照
飛鳳山海拔雖只有462公尺，但因步道有挑戰性，加上山頂「觀日亭」在天氣好時可遠眺台北101，成為桃竹苗縣市山友登山健行的好去處。圖／聯合報系資料照

新竹縣芎林鄉飛鳳山一年觀光客逾70萬餘人，為竹縣知名登山步道，位於登山步道起點旁的代勸堂已有百年歷史，代勸堂規畫在廟的右後方興建23.9公尺關聖帝君青銅像，打造飛鳳山新地標，預計2022年初完工。

飛鳳山因山形像飛鳳引頸而得名，山區原有梅樹成林，冬季梅花盛開時處處雪白，早年以「飛鳳探梅」被列為新竹縣八景之一，海拔雖只有462公尺，但因步道有挑戰性，加上山頂「觀日亭」在天氣好時可遠眺台北101，成為桃竹苗縣市山友登山健行的好去處。

代勸堂董事長劉阿鍊等人近日拜會縣長楊文科，邀請楊文科擔任芎林代勸堂興建關聖帝君青銅像籌備委員會榮譽主任委員，並頒發聘書。楊文科表示，能夠受邀擔任榮譽主委，相當開心也深感榮幸，一定全力支持，期盼為飛鳳山打造地方新地標，促進觀光發展。

高齡96歲的劉阿鍊表示，為了在代勸堂右後方興建關聖帝君青銅像，從2017年開始申請變更為宗教使用事業計畫，直到今年9月23日獲得同意變更特定目的事業用地，目前正進行景觀設計，初步規畫關聖帝君青銅像連同底座高近23.9公尺，工期1年，預計2022年初完工。

代勸堂常務監事楊秋賢表示，代勸堂本身就是奉祀關聖帝君，日前前往中國山西運城祭祖時，看到一尊總高61公尺關聖帝君銅像，很多觀光客前往朝聖，希望未來飛鳳山上也可以設立關聖帝君青銅像，盼帶動芎林、新竹在地的觀光產業。

代勸堂董事長劉阿鍊等人近日拜會縣長楊文科，邀請楊文科擔任芎林代勸堂興建關聖帝君青銅像籌備委員會榮譽主任委員，並頒發聘書。圖／新竹縣政府提供
代勸堂董事長劉阿鍊等人近日拜會縣長楊文科，邀請楊文科擔任芎林代勸堂興建關聖帝君青銅像籌備委員會榮譽主任委員，並頒發聘書。圖／新竹縣政府提供

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