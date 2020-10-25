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桃園市議長盃路跑萬人齊跑 鄭文燦：看見青埔的進步

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
議長杯路跑邁入第11年，今年有萬人報名圖／桃園市政府新聞處提供
議長杯路跑邁入第11年，今年有萬人報名圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市議會議長盃路跑今天清晨鳴槍起跑，選手從青埔運動公園棒球出發，桃園市長鄭文燦表示，議長盃路跑已邁入第11年，原規畫於上半年舉行，因受疫情影響延至下半年，市民的熱情不減超過萬人報名。

鄭文燦說，這次的路跑也成功為疫後各項馬拉松活動揭開序幕，沿途更可以看見青埔的進步。

桃園市議會議長邱奕勝表示，議長盃路跑每年都在青埔運動公園棒球場熱鬧起跑，感謝鄭文燦的支持及所有鄉親的熱情參與，路跑逐漸帶動桃園的體育風潮。

邱奕勝指出，桃園如同青埔地區一樣，逐年進步、成長，許多重要建設陸續推動，機場捷運A19站旁規畫的會展中心也即將動工，象徵桃園的建設發展再次邁入新的里程碑，相信在各位鄉親、長輩的支持下，桃園會發展得越來越好。

市議會副議長李曉鐘報名10公里路跑，他表示，桃園市議會議長盃路跑活動，在邱議長的領導之下，參與的民眾逐年增加，非常感謝各位鄉親朋友的熱情參與，各位跑者皆能跑出健康、跑出快樂。

市議員呂淑真、吳宗憲、周玉琴、涂權吉、徐玉樹、陳治文、陳姿伶、張桂綿、葉明月、市府體育局長莊佳佳、地稅局長姚世昌、農業局長郭承泉、工務局長賴宇亭、地政局長陳錫禎、客家局代理局長戴興達、秘書處副處長蘇盈瑜、中壢區長鄭詩鈿、桃捷公司總經理蒲鶴章等都出席活動。

市議會副議長李曉鐘（右起）、市長鄭文燦、議長邱奕勝鳴槍起跑，李曉鐘還報名10公里組。圖／桃園市政府新聞處提供
市議會副議長李曉鐘（右起）、市長鄭文燦、議長邱奕勝鳴槍起跑，李曉鐘還報名10公里組。圖／桃園市政府新聞處提供

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