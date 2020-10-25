苗栗11歲少年出養到美國 養父母家的小烏龜打動了他

11歲少年「小龍」因兒童少年保護案件，苗栗縣政府社會處4年前監護，但因年紀較大，直到去年才有機會，卻遭棄收養，他消極抗拒出養，好不容易縣府今年介入媒合下，美國收養父母以家中飼養寵物小烏龜打動他的心，小龍形容自己就像小烏龜，既期待又怕受傷害出養。

社會處目前監護的孩子有40人，年紀3歲到19歲，其中男生26人、平均14歲；女生14人、平均12.9歲，社會處近5年介入出養，男生9人、平均5.3歲；女生6人、平均4.4歲，無論男女性別出養率，都隨年紀增加而降低，今年出養成功的小龍算是「高齡」。

小龍因兒少保案件，7歲起社會處協助下，媒合出養服務開始等一個合適的家，去年透過委財團法人忠義社會福利事業基金會媒合，社會處去年還幫小龍辦理護照到美國參加夏令營，住到有意收養的家庭中，回國後小龍經常興高采烈介紹自己的英文名字，但後來沒有下文。

小龍既期待又怕受傷害，後來行為經常挑戰大人理智線，使得收養家庭最終都放棄，直到今年一對美國亞裔夫婦因長年不孕，想收養一個亞洲小孩，因而看見小龍，每次遠距視訊互動都要看他的情緒狀況，有時候他會躲在桌子底下不願意出來，有時會哭鬧，收養父母很耐心地陪伴並等待他。

一次收養父母介紹了家裡飼養的小烏龜，才打開了小龍的心防，社工進行諮商輔導、文化及語言學習，協助他適應環境，今年8月成功出養到美國，小龍說他覺得自己跟小烏龜很像，想探索這世界，但有時又害怕的當縮頭烏龜。