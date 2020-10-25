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新竹縣首座200公尺滑輪溜冰場 11月即將落成

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府在竹北市社崙街的華興宮旁，打造縣內第一座200公尺的標準滑輪溜冰場，歷經一年多施工期，即將在今年11月落成。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府在竹北市社崙街的華興宮旁，打造縣內第一座200公尺的標準滑輪溜冰場，歷經一年多施工期，即將在今年11月落成。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府在竹北市社崙街的華興宮旁，打造縣內第一座200公尺的標準滑輪溜冰場，歷經一年多施工期，即將在今年11月落成，未來預計學校校隊、學生社團及滑輪溜冰協會，進行體育、健康、公益等主題各項競賽與活動，選手不必再大老遠跑到外縣市移地訓練。

縣長楊文科表示，根據教育部運動調查現況顯示，新竹縣運動人口比例達84.9％，尤其溜冰運動人口眾多，今年度全中運中竹縣在滑輪溜冰項目，獲得3金3銀5銅佳績，但卻沒有溜冰競速的標準場地可練習，為了讓選手、鄉親有更好的運動環境，縣府2015年向體育署提案爭取到1000萬元補助，加上自籌3000萬元，規畫新建200公尺的標準滑輪溜冰場。

教育處表示，此滑輪溜冰場工程設計構想由新竹特色展開，從新竹自然風貌及竹北豆子埔溪的地方特色，「競速」、「風」、「山水地貌」作為設計概念，最後以「孥風躍雲」為主題，設計建築與地景，並委託縣內六家高中招標，由張弘鼎建築師事務所設計及監造，新宜營造工程有限公司負責承造。

滑輪溜冰場場內規畫夜間照明及環場步道景觀，設有6道跑道，依滑輪溜冰國際總會（FIRS）公布的Speed Skating比賽場地規範設計，材質使用超耐磨硬化樹酯，類似硬地網球場材質，提供選手更好抓地力，相信在溜冰場完工後，讓選手可以有更好的訓練場地，持續站上全國舞台爭取榮耀。

教育處說，對未來更可結合學校校隊、社團及滑輪溜冰協會，配合辦理各項競賽與活動，爭取舉辦全國大型賽會，推動基層滑輪溜冰訓練及帶動社區民眾運動風氣，落實全民運動。

新竹 建築

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