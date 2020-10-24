20年辦捐血不間斷 山城扶輪社為社會募逾萬袋熱血

創社今年邁入第20年的苗栗山城扶輪社今天在苗栗市舉辦年度的第2場捐血活動，有近200位民眾熱情挽起衣袖捐血，山城扶輪社創社以來，每一年都在3月、10月辦捐血，迄今20年從不間斷，已為社會募集超過1萬袋以上的捐血量。

山城扶輪社社長林怡君說，今年因新冠肺炎疫情影響，捐血民眾比往年要少2成，今天參與捐血的每位捐血人都獲得熱門的各色淺色口罩、桐花餅、牙膏、水耕蔬菜等紀念品，還可參加摸彩，最大獎是價值萬元以上的監視器套組，在下午由退休警官黃先生夫妻倆獲得，今天有200人次捐血，共募集240袋熱血，明年3月要繼續號召社會愛心人士、民眾捐血，山城扶輪社不畏疫情，一定會持續辦理，朝募集300袋熱血邁進。