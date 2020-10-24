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20年辦捐血不間斷 山城扶輪社為社會募逾萬袋熱血

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗山城扶輪社今天在苗栗市舉辦年度的第2場捐血活動，有近200位捐血人熱情挽起衣袖捐血。圖／苗栗山城扶輪社提供
苗栗山城扶輪社今天在苗栗市舉辦年度的第2場捐血活動，有近200位捐血人熱情挽起衣袖捐血。圖／苗栗山城扶輪社提供

創社今年邁入第20年的苗栗山城扶輪社今天在苗栗市舉辦年度的第2場捐血活動，有近200位民眾熱情挽起衣袖捐血，山城扶輪社創社以來，每一年都在3月、10月辦捐血，迄今20年從不間斷，已為社會募集超過1萬袋以上的捐血量。

山城扶輪社社長林怡君說，今年因新冠肺炎疫情影響，捐血民眾比往年要少2成，今天參與捐血的每位捐血人都獲得熱門的各色淺色口罩、桐花餅、牙膏、水耕蔬菜等紀念品，還可參加摸彩，最大獎是價值萬元以上的監視器套組，在下午由退休警官黃先生夫妻倆獲得，今天有200人次捐血，共募集240袋熱血，明年3月要繼續號召社會愛心人士、民眾捐血，山城扶輪社不畏疫情，一定會持續辦理，朝募集300袋熱血邁進。

林怡君指出，每次捐血活動大約可募集250至280袋血，一年約可募集550袋相當於13萬西西以上的捐血量，山城扶輪社20年來已募集1萬袋以上的血量。今年創社20周年遇到嚴峻的COVID-19疫情，導致血庫頻頻缺血，扶輪社不因疫情而取消捐血活動，今天利用周末在苗栗市三角公園、北苗苗栗捐血站辦理今年第2場捐血活動，感謝熱情參與的捐血人，還有各方中小企業朋友、苗栗山城社全體社友的團隊合作及提供豐富的愛心贈品；今天現場還有許多苗栗高商扶少團學生擔任志工，在場協助量血壓、抽號碼牌，也有許多年輕朋友看到現場活動，馬上挽袖捐 血，展現愛心與熱情。

苗栗山城扶輪社今天在苗栗市舉辦年度的第2場捐血活動，有近200位捐血人熱情挽起衣袖捐血。圖／苗栗山城扶輪社提供
苗栗山城扶輪社今天在苗栗市舉辦年度的第2場捐血活動，有近200位捐血人熱情挽起衣袖捐血。圖／苗栗山城扶輪社提供
苗栗山城扶輪社今天在苗栗市舉辦年度的第2場捐血活動，有近200位捐血人熱情挽起衣袖捐血。圖／苗栗山城扶輪社提供
苗栗山城扶輪社今天在苗栗市舉辦年度的第2場捐血活動，有近200位捐血人熱情挽起衣袖捐血。圖／苗栗山城扶輪社提供
苗栗山城扶輪社今天在苗栗市舉辦年度的第2場捐血活動，有近200位捐血人熱情挽起衣袖捐血。圖／苗栗山城扶輪社提供
苗栗山城扶輪社今天在苗栗市舉辦年度的第2場捐血活動，有近200位捐血人熱情挽起衣袖捐血。圖／苗栗山城扶輪社提供

捐血 疫情 愛心

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