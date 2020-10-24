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北埔石柿膨風節周末限定美味登場 更有表演闖關拿獎品

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
「有柿來找茶」產銷展售活動今（24日）上午在鄧南光影像紀念館旁公有停車場開幕，將有為期2天活動。圖／縣府提供
「有柿來找茶」產銷展售活動今（24日）上午在鄧南光影像紀念館旁公有停車場開幕，將有為期2天活動。圖／縣府提供

北埔鄉農會與鄉公所合辦石柿膨風節「有柿來找茶」產業文化活動，24日及25日在鄧南光影像紀念館旁公有停車場熱鬧登場，縣長楊文科邀請全國民眾在這個周末來北埔走走，並表示北埔的石柿因今年沒有颱風，產況品質非常好，甜度口感更加分，還能順道走訪北埔老街，體驗客家傳統生活。

「有柿來找茶」產銷展售活動今（24日）上午開幕，縣長楊文科、行政院農委會茶業改良場長蘇宗振等到場支持，也為今年從竹縣優良茶比賽中獲獎的茶農頒發獎狀及匾額；縣長楊文科表示，北埔不僅有好吃的石柿，更有名聞世界的膨風茶（東方美人茶），邀請全台遊客來吃柿品茶。

活動現場不僅有第2屆膨風擂台賽成人與學童上台打嘴鼓說故事比賽，帶大家感受客家詼諧逗趣的行動表演及口說藝術，還有連闖5關拿好禮活動，只要完成拍照打卡、茶席體驗、窯烤比薩、柿染DIY、街頭藝術表演、趣味遊戲等，集滿5個關卡印章，就能兌換限量百份的精美獎品，現場更有在地老中幼社團精采的客家歌舞、打擊樂表演。

北埔鄉農會表示，北埔柿餅遵循古法製作，9成都是以石柿製作，產區以大湖村和大林村為主，全鄉栽種石柿面積約42公頃、1萬多株、今年因氣候平穩、颱風少，石柿盛產，產量比去年還要多，約有10餘萬公斤，石柿雖然小顆，但甜度都在14度以上，農民加工好手藝加上九降風吹拂，讓北埔石柿餅品質及口感更加分。

此外，鄉公所也藉今年產季期間，從10月24日至11月14日規畫4個周六的農村小旅行活動；另也推出農特產品，柿餅、膨風茶及冷泉米。

北埔在地以石柿藉由當地九降風氣候製成柿餅，口感甜度都非常特別。圖／縣府提供
北埔在地以石柿藉由當地九降風氣候製成柿餅，口感甜度都非常特別。圖／縣府提供
北埔石柿膨風節產銷活動上，新竹縣2020優良茶比賽獲獎茶農受頒發獎狀及匾額。圖／縣府提供
北埔石柿膨風節產銷活動上，新竹縣2020優良茶比賽獲獎茶農受頒發獎狀及匾額。圖／縣府提供

北埔 楊文科 柿餅

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