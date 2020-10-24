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桃市巡查坡地變異成效優異 獲農委會表揚

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市水務局運用人力與科技進行自主性巡查坡地現況，並積極追蹤查報農委會水保局運用衛星影像比對不合常態變化的衛星影像變異點。圖／桃園市水務局提供
桃園市水務局運用人力與科技進行自主性巡查坡地現況，並積極追蹤查報農委會水保局運用衛星影像比對不合常態變化的衛星影像變異點。圖／桃園市水務局提供

為有效管理山坡地開發利用情形，桃園市水務局運用人力與科技進行自主性巡查，並積極查報農委會水保局運用衛星影像比對不合常態變化的衛星影像變異點，承辦員及巡山員不畏艱險與風雨，去年查復率從96%提升為100%，通報件數共318件全在10天內查復完成，經農委會水保局評為執行優良機關，與其他5個縣市政府一同獲獎表揚。

市府水務局今天指出，農委會水保局、內政部營建署、經濟部水利署及內政部營建署城鄉發展分署前天在台大醫院國際會議中心舉行「國土利用監測整合計畫成果發表會」，由於桃市府去年度的衛星影像通報追蹤及回報處理情形績效顯著，當天接受公開表揚，並抱回國土利用監測整合計畫山坡地監測績優單位的獎座。

水務局指出，市府接獲相關通報案件時，就會運用通訊軟體同步通知各轄區公所及市府巡查員協助辦理，不同於自主巡查案件可自行調配巡查路線，水保局通報的衛星影像變異案件發生地點，大多偏僻難以抵達，即便導航也容易迷路，巡查確實不容易。

為了提高查報效率，水務局相關承辦員及巡山員為求機動性高，多以機車代步，雖然常遇到山區野狗成群襲擊，雨季來臨時也不能畏懼風雨來襲，艱辛巡護獲得成效，去年獲報衛星變異點318件，10天的內查復率由96%提升為100%，執行效率明顯提高。

市府水務局也強調，水土保持是國土保安根本，也是政府的重要施政，不過屢有民眾因不諳簡易申報書的申報及報備程序，違規未申報遭受處分，市府已經成立水土保持服務團，提供免費諮詢、指導簡易水土保持水土保持申報書及後續追蹤輔導工作。

民眾如有水土保持申報諮詢需求，每周一、四早上9點至12點可至桃園市政府水務局諮詢，市府也安排每周四早上9點至12點，前進桃園市復興區公所設置免費諮詢站，另桃園市政府也提供民眾預約技師至現地免費輔導服務，迎合實際需求，省時又便利。

桃園市水務局運用人力與科技進行自主性巡查坡地現況，並追蹤查報農委會水保局運用衛星影像比對不合常態變化的衛星影像變異點，去年查復率從96%提升為100%，經農委會水保局評為執行優良機關，日前獲獎表揚。圖／桃園市水務局提供
桃園市水務局運用人力與科技進行自主性巡查坡地現況，並追蹤查報農委會水保局運用衛星影像比對不合常態變化的衛星影像變異點，去年查復率從96%提升為100%，經農委會水保局評為執行優良機關，日前獲獎表揚。圖／桃園市水務局提供

水保局 農委會 內政部

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