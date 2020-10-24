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2020乙未客家戰役文化季登場　傳承客家歷史記憶

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
民眾透過真人實境RPG戰役競技關卡，體驗義勇軍英勇抗戰的歷史過往。圖／客家局提供
民眾透過真人實境RPG戰役競技關卡，體驗義勇軍英勇抗戰的歷史過往。圖／客家局提供

桃園市平鎮區今天舉辦「2020乙未客家戰役文化季—平鎮戰祭」，桃園市長鄭文燦參加活動時表示，平鎮戰祭為「客庄12大節慶」的活動之一，為傳承歷史記憶及保存客家文化，市府客家局與平鎮區公所共同規畫真人實境RPG體驗、「龍騎士」劇團表演、野餐音樂會等系列活動，以趣味化、生活化的方式，讓市民體驗英勇抗戰的輝煌事蹟及保衛鄉土的熱血精神。

鄭文燦提及，「乙未戰爭」是台灣客家史上戰鬥地域最廣、時間最長、參與人數最多、規模最大的一次戰爭，當時由民間籌組「義勇軍」對抗日軍，保衛鄉土家園，充分展現客家的英勇、硬頸精神。期待能透過市府舉辦的系列活動，讓更多市民了解平鎮戰祭—客庄保衛戰的故事，讓歷史走入生活，藉此傳承、保存客家文化。

客委會副主委范佐銘表示，感謝市府團隊對於本項活動的支持，平鎮戰祭為客委會「客庄12大節慶」之一，希望能透過系列活動，讓市民了解乙未客家戰役的歷史故事，也能傳承客家文化。

客家局專委林作嘉表示，今日活動非常精采，規畫有七階段的戰役競技關卡，現場設置真人實境RPG，由真人扮演故事角色，帶領市民進行成立義民軍、招兵買馬、打游擊戰、支援前線、英勇抗日等體驗，感受先民義勇精神。

此外，也邀請知名兒童劇團「蘋果劇團」演出「龍騎士」，透過有趣的故事情節和震撼大型龍偶，讓大小朋友震撼體驗平鎮戰祭的熱血精神。同時也舉辦野餐音樂會、客庄文創市集等活動，讓民眾感受客家精神及客庄文化。

平鎮戰祭以生活化、趣味化的活動，讓全年齡層了解在地歷史文化。圖／客家局提供
平鎮戰祭以生活化、趣味化的活動，讓全年齡層了解在地歷史文化。圖／客家局提供

客家文化 抗日 戰爭

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