2020大溪豆干節登場 四大主題展示國內外豆腐料理

2020大溪豆干節10月24日、25日、31日、11月1日，在桃園市大溪區中正公園熱鬧展開，今年四大亮點主題「豆食百珍」、「百年豆腐宴」、「食藝米其林」、「百年好藝」，展現大溪豆食產業與文化歷史風華。今天開幕活動「豆食百珍」結合諺語「吃豆干做大官」，在現場烤福來(烤豆腐)與大家分享，祝福所有民眾福氣到來，並展示百道豆類美食，產業結合觀光讓台灣百年豆製工藝發揚光大。

邁入第六屆的大溪豆干節，開幕後舉辦連續兩周的主題活動，10月25日「百年豆腐宴」邀請桃園廚師與在台日籍廚師展示特色豆腐宴再搭配美食專家評論，讓民眾體驗大溪及日本京都各具特色的豆腐料理；10月31日「食藝米其林」由中華兩岸藝術金馬評審釋本藏師父現場製作食藝餐食，搭配茶職人現場展現茶藝，供民眾品茗、欣賞音樂之際感受食藝米其林氛圍；11月1日由在地豆腐職人聯手現場製作超大豆花，提供500位民眾共享分食。

更有一連串系列活動，京都豆腐宴、豆食創意DIY、手作木藝DIY、親子趣味遊戲、滿額扭蛋-干寶扭蛋機、豆干歷史文化展覽等。

不僅寓教於樂，大溪周邊更有許多知名觀光景點值得漫步其中，慢慢欣賞，包括今年6月整修開放的木生活館及木家具館、充滿日式風情的大溪木藝生態博物館、大溪遊客中心(灌園草堂 十二茶屋)等景點可觀光，讓大家有吃、有看又有玩，一次滿足精采周末所有願望。

欲前往可搭乘台灣好行小烏來線至和平老街站，或台灣好行大溪快線至新街尾站下車就可步行抵達活動會場。另外民眾也可搭乘桃園客運5096線、5098線、快捷公車710(大溪-永寧捷運站)或台北客運9103線至大溪總站下車。