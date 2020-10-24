反對綠捷G12、13土地徵收 徐世榮聲援質疑必要性

桃園市政府著手都市計畫捷運綠線G12、G13、G13a車站周邊土地開發計畫案，計畫面積642公頃、徵收546公頃打造成產業園區，在地人質疑違反徵收必要性，今組成「桃園綠捷農地守護聯盟」高喊口號強烈反對徵收；市府回應，都市計畫草案還能調整，不必在開發與不開發間做極端取捨。

綠捷聯盟昨號召上百人，要求市府停止審議車站周邊土地開發案，尊重在地發展紋理、減少徵收農地、重擬計畫，成員將掌心押印在「農地守護」的帆布上，展現決心。

綠捷聯盟成員李怡錚表示，桃園綠捷G12、G13及G13a，3個車站已取得3.32公頃用地，政府仍要徵收500多公頃土地，顯然和公共建設用地無關，違反土地徵收必要性，痛批是假借公益包裝，實則缺乏法律基礎的強徵案。

另名成員謝月玲指出，綠捷機廠用地已遷移區外，失去該計畫開發主體，另加總航空城計畫、桃園市府七加二產業園區工業用地，總計1085.5公頃，顯見已有大面積產業用地儲存量，本案產業專用區明顯沒急迫性，憂心徵收農地變成財團用地，再次犧牲農業。

政大地政系教授徐世榮今也到場，他表示土地徵收剝奪人民基本人權，要符合嚴謹要件，如建設捷運路線、場站是為了公共利益，但場站以外就不能徵收，否則會牴觸財產權，本案站區土地僅3點多公頃，竟徵收500多公頃，還要把農地變成建地、商業區，顯然不合理。