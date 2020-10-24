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桃園市長盃游泳錦標賽今開賽 483名選手拚泳技

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長盃游泳錦標賽今天起一連3天在桃園市立游泳池登場，今年賽事分國小、國中及社會男、女組共6個組別，483名選手輪番上陣比拚。圖／桃園市政府體育局提供
桃園市長盃游泳錦標賽今天起一連3天在桃園市立游泳池登場，今年賽事分國小、國中及社會男、女組共6個組別，483名選手輪番上陣比拚。圖／桃園市政府體育局提供

桃園市長盃游泳錦標賽今天起一連3天在桃園市立游泳池登場，今年賽事分國小、國中及社會男、女組共6個組別，483名選手輪番上陣比拚，副市長李憲明今天主持開幕典禮，期許選手都能發揮苦練成果，努力取得好成績，也藉此活絡基層游泳運動風氣。

主辦的市府體育局指出，今年因新冠肺炎疫情影響，取消辦理109年桃園市運動會，後考量國內疫情穩定控制中，加上不少市民仍期待能提供愛好游泳者參賽機會，因此體育局決定與桃園市體育會游泳委員會合作辦理今年度的桃園市長盃游泳錦標賽。

桃園市長盃游泳錦標賽備受矚目，來自學校、機關、團體及社會人士等共483名選手，加上233名隊職員總計726人參與賽事，桃園市立游泳池賽事現場祭出防疫實聯制，參賽人員及觀眾必須全程戴口罩，並要攜帶市民卡或身分證憑卡感應入場，以及入場時須配合量體溫、消毒及維持社交距離等防疫工作。

李憲明說，桃園市競技運動實力近年有大幅提升趨勢，去年全國運動會在桃園舉辦，一舉囊括45金46銀56銅創下隊史最佳成績，其中游泳項目榮獲1銀2銅。此外，今年全國中等學校運動會，桃園市榮獲79金66銀75銅，游泳項目也囊括8金2銀3銅佳績，顯見桃園市推出菁英運動選手培訓計畫、重點運動種類資源充實計畫、優秀運動教練聘用計畫、績優運動選手培訓補助金發給計畫等各項計畫發揮成效，讓選手發光發熱。

市府體育局局長莊佳佳也提到，明年度全國運動會將於明年10月16日至21日在新北市舉行，游泳是全運會競賽項目之一，希望大家能透過桃園市長盃賽事「以賽代訓」，尋求個人最好成績，也希望大家能透過比賽交流，提升桃園市運動風氣。

桃園市長盃游泳錦標賽今天起一連3天在桃園市立游泳池登場，今年賽事分國小、國中及社會男、女組共6個組別，483名選手輪番上陣比拚。圖／桃園市政府體育局提供
桃園市長盃游泳錦標賽今天起一連3天在桃園市立游泳池登場，今年賽事分國小、國中及社會男、女組共6個組別，483名選手輪番上陣比拚。圖／桃園市政府體育局提供
桃園市長盃游泳錦標賽今天起一連3天在桃園市立游泳池登場，副市長李憲明（左四）到場為選手加油打氣。圖／桃園市政府體育局提供
桃園市長盃游泳錦標賽今天起一連3天在桃園市立游泳池登場，副市長李憲明（左四）到場為選手加油打氣。圖／桃園市政府體育局提供

體育 疫情

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