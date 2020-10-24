桃園市立圖書館新大竹分館27日開幕 亮點搶先看

桃園市立圖書館大竹分館原本館舍空間老舊狹小，市府遷移館址斥資3億多元興建為多功能場館將於27日開幕，市府文化局指出，場館包含圖書館、市民活動中心與長照機構，兼顧老中青幼需求，圖書館內還有電競區、網美區、科普飾品等，處處是亮點。

原位於上興路的大竹分館僅200餘坪，空間過小且無電梯設備，由於大竹地區發展迅速，經民代積極爭取，並在市府協助規畫下，將圖書館遷移至興仁路，並與大竹四里活動中心、公托、日照中心合辦，興建成複合式多功能場館。歷經4年發包興建，新的大竹分館完工落成並於今年10月搬遷，現為試營運階段，並敲定在27日開幕啟用。

市府文化局指出，新的大竹分館總面積約800坪，特色館藏為科普類，館內設計特別融入許多科普的元素，像是陳列架擺設了地質結構岩石標本或科技有關的飾品，三樓的青少年區也規畫了電競區、網美區及力學、電學原理的設備，滿足青少年求新求變的特質，館內也利用3D貼圖製造驚喜，讓民眾入館閱讀，能有意想不到的體驗。