桃園市菱潭街3歲了！推出半日遊小旅行、文創商品

菱潭街3歲了！位在桃園市龍潭區的菱潭街興創基地，今天舉辦「光圈菱潭—比YA又比讚」周年系列活動暨願景展，在菱潭街區及地下室風光開幕，展期至11月1日，展出地方青年們的社造成果，及大專院校開發的各式文創商品。

倚鄰龍潭大池畔的菱潭街興創基地是桃園地方創生的指標之一，由地方青年主動集結，共同將荒廢十多年的舊第一市場美食街進行活化與整修，改造為擁有多元文創店家及豐富活動的青年創意街區。

桃園市龍潭區商業發展促進協會，今年透過青年局「青年投入永續發展行動計畫」，以「四季城光：野菱滾動外擴計畫」為主題，帶領由地方青年組成之「野菱文化工作隊」進行城區訪調、整理，將菱潭街的能量從街區、龍潭大池、鍾肇政文學生活園區外擴到三和社區的人文地景，並結合在地節慶，規畫成半日遊小旅行，帶動外地民眾認識、探索及回饋到菱潭街的消費支持。

也與台北商業大學創意設計與經營研究所師生合作，以龍潭客家文學大老鍾肇政筆下的著作「魯冰花」為題，打造多樣文創商品，如以魯冰花作為肥料滋養大地為意象，設計的手工皂；同故事主角古阿明野獸派畫風格的DIY明信片等，商品預計下個月量產上市，盼藉此帶動青年投入社造，形成產、官、學合作的文化經濟產業鍊