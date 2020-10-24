結合學校、企業 新竹林管處在鯉魚潭水庫邊植樹近1公頃

新竹林區管理處今天與財團法人電路板環境公益基金會、中原大學、活源行銷顧問公司合作，在苗栗縣卓蘭鎮鯉魚潭水庫旁造林地攜手合辦「企業認養合作造林活動」，由企業員工及眷屬約150人共同參與，植樹面積0.98公頃，種下了近1200棵水黃皮、茄冬、相思樹及田代氏石斑木，盼營造豐富的複層林生態環境。

新竹林管處指出，隨著全球化發展，企業社會責任意識逐漸抬頭，財團法人電路板環境公益基金會致力於提升環境綠色競爭力，促進綠色永續發展；活源行銷顧問公司則建立企業對企業模式行銷卓蘭水果，且將收入回饋於卓蘭地區的環境永續發展、幫助偏鄉學童，基於與2間企業具共同友善環境理念，新竹林管處特別與之合作進行水庫邊植樹活動。

林管處表示，卓蘭因環境、氣候特性，培育多種優質水果，享有水果之鄉美名，卓蘭也是諸多野生動物重要棲地，如何營造在地農業發展及友善環境之間的平衡，一直是大家努力的方向。今天的活動現場混合栽種多樣化、多層次的蜜源誘鳥原生樹種，盼營造近似天然森林環境，希望未來這片森林能提供野生動物安全的棲息空間與穩定食物來源。