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竹縣原民教育資源中心揭牌 加強推動原民教育向下扎根

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
五峰國小原住民族教育資源中心今天揭牌，縣府教育處長楊郡慈、五峰鄉長葛忠義、原民會賽夏族族群委員高美容都到場祝賀。圖／縣府提供
五峰國小原住民族教育資源中心今天揭牌，縣府教育處長楊郡慈、五峰鄉長葛忠義、原民會賽夏族族群委員高美容都到場祝賀。圖／縣府提供

為加強推動原住民族教育，提高全體國民多元教育素養，新竹縣府依原住民族教育法於五峰國小設置原住民族教育資源中心，今年獲國教署補助325萬元，除建置中心硬體設施設備外，也規畫了族語相關課程、教材及活動等，計畫內容有5大項，分別為中心營運、提升族語能力、E化族語教學素材、多元教材設計及研發、辦理原住民族教育相關研習或活動。

原住民族教育資源中心今天在五峰國小舉行揭牌典禮，現場展出手工繪本研習作品，每一位教師都將原住民文化用自己能理解的方式呈現出來，這些作品不只加深自己對原住民文化的理解，在教學時更能吸引學生，讓原住民文化得以推廣。

縣長楊文科表示，竹縣境內就分布狀況而言，達60%的原住民族人口設籍在尖石鄉及五峰鄉，餘則分布在竹東鎮、湖口鄉及竹北市各都會區，竹縣國中小原住民族學生人口就有2700人，所以原住民族教育資源中心的設置，可使原住民族文化得以推廣及普及化。

縣府教育處長楊郡慈表示，原教資源中心是以「建構優質友善環境，發展卓越學習素養、傳承民族語言文化、實踐多元文化社會」為目標，設有行政組、課程教學組及圖書資訊組，提供建構原住民族教育資源平台、發展原住民族教育課程與教學教材、傳承原住民族教育相關文物與資訊、建置原住民族教育語言文化教育事項協助以及其他有關原住民族教育事項支援。

原住民 語言 素養

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