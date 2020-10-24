都會區原住民歲時祭儀及聯合豐年祭 桃竹苗800人與會

苗栗縣都會區原住民歲時祭儀及聯合豐年祭今天上午在竹南運動公園舉辦，800多名桃竹苗地區的都會區原住民齊聚，分別表演各族群傳統歌舞，苗栗縣長徐耀昌希望透過這項活動傳承原住民歲時祭儀文化，他同時宣佈已初步獲原民會同意協助苗栗縣興建都會區原住民集會所，設置完成將可提供都會原住民聚會及大型活動所需。

苗栗縣政府指出，縣內原住民人口約1萬1400人，除了卡那卡那富族還無人定居，目前共有15族原住民定居苗栗，其中約6500人居住原鄉地區的泰安、南庄，以泰雅族、夏賽族居多，都會區約4900人，多居住在頭份市、竹南鎮、苗栗市，以阿美族人最多。

縣府為了讓離開原鄉居住在都會區的原住民能夠了解、認識各自族群的傳統歲時祭儀，每年都辦理都會區原住民族歲時祭儀及聯合豐年祭活動，藉以讓都會區原住民交流、互動，進而傳承、發揚傳統文化，這項活動已成為都會區原住民年度盛會。

今天活動吸引桃竹苗約19個都會區原住民協會800多人參與，徐耀昌與議長鍾東錦、縣議員、鄉鎮長多人也下場一起跳迎賓舞。