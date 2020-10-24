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苗栗縣芋頭評鑑大賽 芋農賴亮權勇奪「芋頭王」榮銜
苗栗縣公館鄉農會上午在苗栗特色館辦理今年全縣芋頭評鑑及芋頭、柿子饗宴活動，評鑑結果今年的芋頭王由銅鑼鄉農會芋農賴亮權榮獲「芋頭王」殊榮，公館農會總幹事古雪雲強調最好吃的芋頭就在苗栗，現在吃最當時，歡迎大家踴躍購買，也歡迎大家到公館特色餐廳吃芋頭柿子料理。
今年芋頭評鑑有來自公館、銅鑼、苗栗等地的芋農共51人參賽，評鑑作業昨天展開第1階段，分別由各農會推廣部人員到參賽農友田間取樣、編碼，評鑑項目包括平均重量、形狀、縱剖面及病蟲害等外觀審查等，通過第1階段評比的參賽者今天上午進行第2階段芋頭「生鮮外觀」、「熟芋品評」評鑑，包括香氣、色澤、質地、口感等第項目品評。
公館鄉農會表示，為加強行銷公館優質的芋頭產品，公館鄉農會今年推出特色餐廳芋頭料理，包括田媽媽巧軒餐館特色料理香煎芋粄、青炒芋梗、芋頭沙拉、拔絲芋頭、芋頭手捲、芋頭捲；蘭庭農莊花園餐廳芋頭奶凍卷、芋絲糕、芋頭鮮奶酪；茅鄉亭養生紓壓農園香芋排骨、口齒芋香、芋見幸福；本柿餐廳柿子沙拉、柿干雞湯、柿子核桃。
還有新方樓餐廳芋絲糕、芋頭米粉；棗莊古藝庭園膳坊紅棗芋蒸糕；情緣餐廳芋頭糕、芋頭豬腳；好客坊芋泥拿鐵、奶香芋泥鬆餅、芋圓甜湯；佳樂蛋糕專售店元寶芋頭、芋頭肚臍餅、芋見福氣等，相關資訊可上公館鄉農會臉書查詢。
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