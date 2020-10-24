陳吉仲宣布訪視北埔峨眉非停灌區 昨農民才泣訴被遺忘

農委會主委陳吉仲今天表示，針對新竹縣峨眉、北埔等非停灌區，他會再親自前往訪視；而昨日立委林思銘則邀集農委會農水署、農糧署，以及經濟部水利署、台水公司到北埔鄉直接與當地農民說明，開會過程農民則直批農委會的停灌補助是「一國兩制」，農民看著枯萎的稻米欲哭無淚。

立委林思銘表示，不管是民生用水或農業用水，都要實際去了解各產業的生產狀況來訂定水源政策，並提醒農委會「農民靠天吃飯，是需要被保障的一群，停灌損失是看得到的，但沒了補助讓這些非停灌區的農民情何以堪。」

林思銘同時說，北埔及峨眉的農業灌溉用水來源自大坪溪，而大坪溪上游又提供公共用水，導致這次水量不足產生農損，要求農委會儘速將北埔及峨眉納入停灌補助區，另外要求水利署查明峨眉鄉的大埔水庫是否有供應苗栗縣工業用水。

北埔鄉長莊明增則表示，北埔作為大坪溪的上游已經出現農田無水可用的情況，在下游被納入補助的情況下，上游卻沒有補助，同時大坪溪因自來水取水口奪走南埔圳水源，農民血本無歸。