快訊

怪！台鐵列車撞死婦人 當地警消未接獲報案

南韓接種流感疫苗頻傳死亡案例 台灣也出現12例嚴重不良反應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／九降風起 苗栗風箏美食節熱鬧登場 大型風箏區禁入

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場。記者胡蓬生／攝影
苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場。記者胡蓬生／攝影

苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，擺脫了前兩天的陰雨，上午風和日麗，各式繽纷炫麗的大型風箏在空中飛揚，吸引許多親子前來；風箏美食節一連2天在苗栗市河濱公園舉辦，市公所邀請各地民眾抽空來賞玩、品嘗美食，享受快樂周休假期。

鑑於先前新竹施放風箏發生孩童被捲上天的驚險狀況，苗栗風箏節在籌辦時數度召開安全會議，對風箏施放安全訂定規範，糖果風箏也選用中小型的規格，此外大型風箏施放區禁止民眾進入，希望確保活動安全性。

上午開幕式由苗栗市長邱鎮軍、客委會主委楊長鎮等人共同放飛5公尺高的大型軟體茶壺風箏，為今年風箏美食節揭開序幕，客委會、交通部觀光局、中油、長春石化的茶壺造型風箏也同步升空，透過茶壺風箏起飛，傳遞客家人好客、奉茶分享「壺 」氣的人文關懷精神；隨後由曾獲風箏競賽冠軍的8+特技風箏隊領軍表演特技風箏大團飛，風箏隨音樂節奏飛行、排字，畫圖，彷彿運動選手在空中競技追逐。

邱鎮軍指出，苗栗風箏節邁入第10年，市公所致力風箏文化推廣，舉辦全球唯一的客家文化國際風箏節，風箏種子隊培訓也10年有成，社區種子隊今年將參與國際六角風箏競賽，與專業風箏達人同台競技。

一連2天的苗栗風箏節除了風箏表演，還有客家美食嘉年華、風動藝術展覽及好康活動；每天上午9點在現場購買價值200元的美食消費券，即可兌換限量紀念風箏1只，美食消費券還可至美食嘉年華區抵用消費品嘗美食；下午2點打卡苗栗國際風箏節送活動紀念品造型毛巾狗，每天限量500份；另外也提供親子免費風箏放飛體驗、風箏DIY、講客語送好禮等活動，市公所歡迎大家一同來體驗放風箏的樂趣，活動詳請可至http://www.miaoli-9kite.com/查詢。

苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，一連2天在苗栗市河濱公園舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，一連2天在苗栗市河濱公園舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，一連2天在苗栗市河濱公園舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，一連2天在苗栗市河濱公園舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，開幕式安排兒童歌唱等表演節目。記者胡蓬生／攝影
苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，開幕式安排兒童歌唱等表演節目。記者胡蓬生／攝影
苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，一連2天在苗栗市河濱公園舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，一連2天在苗栗市河濱公園舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，苗栗市長邱鎮軍、客委會主委楊長鎮等人共同放飛5公尺高的大型軟體茶壺風箏，為今年風箏美食節揭開序幕。記者胡蓬生／攝影
苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，苗栗市長邱鎮軍、客委會主委楊長鎮等人共同放飛5公尺高的大型軟體茶壺風箏，為今年風箏美食節揭開序幕。記者胡蓬生／攝影
苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，一連2天在苗栗市河濱公園舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，一連2天在苗栗市河濱公園舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，一連2天在苗栗市河濱公園舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，一連2天在苗栗市河濱公園舉辦。記者胡蓬生／攝影

風箏節 客家美食 親子

延伸閱讀

300公尺長串聯小牛風箏將升空 苗栗市天空爭奇鬥艷

桃園國際風箏節登場 太空人、30米大魟魚巨型風箏齊飛

明起連兩天！ 桃園國際風箏節太空主軸 打造「星際箏霸戰」

10米長太空人＋外星人的「星際箏霸戰」！2020桃園國際風箏節限定2天登場

相關新聞

竹縣原民教育資源中心揭牌 加強推動原民教育向下扎根

為加強推動原住民族教育，提高全體國民多元教育素養，新竹縣府依原住民族教育法於五峰國小設置原住民族教育資源中心，今年獲國教...

都會區原住民歲時祭儀及聯合豐年祭 桃竹苗800人與會

苗栗縣都會區原住民歲時祭儀及聯合豐年祭今天上午在竹南運動公園舉辦，800多名桃竹苗地區的都會區原住民齊聚，分別表演各族群...

苗栗縣芋頭評鑑大賽 芋農賴亮權勇奪「芋頭王」榮銜

苗栗縣公館鄉農會上午在苗栗特色館辦理今年全縣芋頭評鑑及芋頭、柿子饗宴活動，評鑑結果今年的芋頭王由銅鑼鄉農會芋農賴亮權榮獲...

陳吉仲宣布訪視北埔峨眉非停灌區 昨農民才泣訴被遺忘

農委會主委陳吉仲今天表示，針對新竹縣峨眉、北埔等非停灌區，他會再親自前往訪視；而昨日立委林思銘則邀集農委會農水署、農糧署...

影／九降風起 苗栗風箏美食節熱鬧登場 大型風箏區禁入

苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，擺脫了前兩天的陰雨，上午風和日麗，各式繽纷炫麗的大型風箏在空中飛...

注意儲水！桃園八德、龜山6萬戶後天停水

台灣自來水公司為進行大湳廠高壓電氣設備檢驗工程，桃園市龜山、八德區多達6萬2205戶將於後天（26日）當天分別停水8到1...

寶山鄉農會農民直銷站開幕 推廣在地特色葡萄蜜柚

新竹縣寶山鄉農會利用舊倉庫空間活化再利用打造成農會超市，供應新鮮、優質在地的農產品，希望推廣「食在地、享當季」的概念，配...

竹科寶山2期徵收查估會爆抗議 民眾拉白布條甚摔椅洩憤

新竹科學園區管理局計畫徵收寶山鄉大崎村作為竹科2期擴建區域，以協助半導體廠商持續發揮產能及研發效能，卻因地方居民不滿土地...

龍潭義消配合龍元宮 重陽前發放千元敬老金

桃園市龍潭區龍元宮響應政府推行公益慈善事業，今天早上9時辦理重陽節敬老尊賢活動，凡有參加今年龍元宮點燈活動的70歲以上信...

苗栗縣首座創生公園「錦水遊礦頭屋創生公園」歡喜開工

苗栗縣政府爭取營建署補助經費推動一鄉鎮一鄰里共融遊戲場，首座鄰里創生公園「錦水遊礦頭屋創生公園」昨天歡喜開工，預計明年3...

新竹車站設爬梯機 服務身障朋友

新竹火車站第2月台老舊電梯更新預計10月31日完工，啟用前為方便身障者上下樓梯，新竹市政府與台鐵合作設置平台式履帶爬梯機...

村里長大小聲／海口里長 爭取3聚落納徵收

桃園市大園區海口里長鄭清木近2年積極奔走陳情，爭取航空城計畫安置住宅居民權益及光明、東隆凱悅社區、過田聚落納入區段徵收，...

熱門新聞

陳其邁小內閣請辭第一人！客委會主委被踢爆涉訟後走人

「哀敦砥悌」爭議 學者批柯文哲荒謬、視盟也挺北美館

新北罰單半年罰10億 侯友宜：檢舉達人太多

美麗灣仲裁定案 台東縣政府6.29億元價購建物

美麗灣渡假村仲裁結果出爐 台東縣府6.29億元買回

美麗灣仲裁定案台東賠多少 饒慶鈴上午10點半說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。