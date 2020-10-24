影／九降風起 苗栗風箏美食節熱鬧登場 大型風箏區禁入

苗栗市「九降風起」風箏文化及客家美食節今天上午熱鬧登場，擺脫了前兩天的陰雨，上午風和日麗，各式繽纷炫麗的大型風箏在空中飛揚，吸引許多親子前來；風箏美食節一連2天在苗栗市河濱公園舉辦，市公所邀請各地民眾抽空來賞玩、品嘗美食，享受快樂周休假期。

鑑於先前新竹施放風箏發生孩童被捲上天的驚險狀況，苗栗風箏節在籌辦時數度召開安全會議，對風箏施放安全訂定規範，糖果風箏也選用中小型的規格，此外大型風箏施放區禁止民眾進入，希望確保活動安全性。

上午開幕式由苗栗市長邱鎮軍、客委會主委楊長鎮等人共同放飛5公尺高的大型軟體茶壺風箏，為今年風箏美食節揭開序幕，客委會、交通部觀光局、中油、長春石化的茶壺造型風箏也同步升空，透過茶壺風箏起飛，傳遞客家人好客、奉茶分享「壺 」氣的人文關懷精神；隨後由曾獲風箏競賽冠軍的8+特技風箏隊領軍表演特技風箏大團飛，風箏隨音樂節奏飛行、排字，畫圖，彷彿運動選手在空中競技追逐。

邱鎮軍指出，苗栗風箏節邁入第10年，市公所致力風箏文化推廣，舉辦全球唯一的客家文化國際風箏節，風箏種子隊培訓也10年有成，社區種子隊今年將參與國際六角風箏競賽，與專業風箏達人同台競技。