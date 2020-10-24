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注意儲水！桃園八德、龜山6萬戶後天停水

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
台灣自來水公司為進行大湳廠高壓電氣設備檢驗工程，桃園市龜山、八德區多達6萬2205戶將於後天（26日）當天分別停水8到12小時不等。本報資料照
台灣自來水公司為進行大湳廠高壓電氣設備檢驗工程，桃園市龜山、八德區多達6萬2205戶將於後天（26日）當天分別停水8到12小時不等。本報資料照

台灣自來水公司為進行大湳廠高壓電氣設備檢驗工程，桃園市龜山、八德區多達6萬2205戶將於後天（26日）當天分別停水8到12小時不等，市府提醒民眾最好預先於停水前6小時完成儲水備用，台水公司也規畫在龜山區光峰路2號（龜山服務所）、新興街（頂湖環保公園）架設臨時供水站，提供民眾使用，以降低用水不便。

停水區域包含八德區陸光里、大成里、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、大榮里、大義里，停水時間為26日早上8點起至當天下午4點，為期8小時。

另在龜山區嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大同里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓樹里、楓福里、中興里，將自26日早上8點起停水當天下午6點，共10小時。

龜山區大坑里、大崗里、大湖里、大華里、公西里、文化里、舊路里、楓樹里、南上里（樹人路段）停水時間最長，26日當天早上11點起停水至晚上11點，共12小時。

市府經發局提醒，停水期間請民眾注意應關閉抽水機電源，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也可能造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全，另水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

屆時恢復供水時，請民眾將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，也可能會因水壓較低導致延遲供水，敬請見諒，若恢復供水後，如仍無水或缺水時請通知水公司，可撥打免付費服務電話1910或洽當地里長。

停水 高溫 樹人

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