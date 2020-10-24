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寶山鄉農會農民直銷站開幕 推廣在地特色葡萄蜜柚
新竹縣寶山鄉農會利用舊倉庫空間活化再利用打造成農會超市，供應新鮮、優質在地的農產品，希望推廣「食在地、享當季」的概念，配合寶山鄉在地農特產「葡萄蜜柚」產季到來，要讓更多民眾品嘗到富含營養、多汁的在地鮮果。
今天上午寶山鄉農會在農會廣場舉辦「農民直銷站開幕暨葡萄蜜柚展售活動」，農會總幹事陳信良表示，葡萄蜜柚是寶山鄉最具特色的農產品之一，每年10月正是葡萄蜜柚的產期，目前寶山鄉目前種植葡萄蜜柚約15公頃，產量約450公噸，為了推廣也直接於農民直銷站開賣。
他還表示，寶山出產的葡萄蜜柚外皮綠、肉質黃，口感和外型都有別於市面常見葡萄柚，可說是寶山之光，且果實風味及色澤均佳，果肉柔軟、風味濃郁，富含維生素C、礦物質、有機酸、膳食纖維等，香甜多汁、營養豐富。
農會也積極推廣在地產業，開發推出一系列柑桔清潔產品，包括洗衣精、洗潔精。此外，還利用寶山黑糖開發手工精釀暗黑啤酒、農鮮寶山黑糖牛奶及農鮮寶山黑糖奶茶等產品，增加其附加價值，以及秉持傳統木炭燒製技藝「木炭的家」的「寶山炭寶」禮盒，希望能把寶山農產發揚光大。
上午展售活動現場也辦理食農教育推廣活動，由在地農民組成「小農市集」做農產品展售及品嘗活動，在市集裡能夠買本地自產自銷的名產及食材，還可以聽到農夫親自分享季節時蔬如何料理，以及本地人才知道的特色吃法，並進行食品安全及食品營養宣導。
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