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竹科寶山2期徵收查估會爆抗議 民眾拉白布條甚摔椅洩憤

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
自救會現場拉白布條，訴求拒絕賤價徵收，科管局則澄清絕不會讓民眾權益遭受損失。記者巫鴻瑋／攝影
自救會現場拉白布條，訴求拒絕賤價徵收，科管局則澄清絕不會讓民眾權益遭受損失。記者巫鴻瑋／攝影

新竹科學園區管理局計畫徵收寶山鄉大崎村作為竹科2期擴建區域，以協助半導體廠商持續發揮產能及研發效能，卻因地方居民不滿土地遭「賤價徵收」，今天上午在查估說明會爆發抗議，場面數度失控，民眾不僅摔椅洩憤，自救會更帶頭離席表達不滿；科管局代表則在現場不斷呼籲民眾理性溝通，並承諾11月2日開始辦理地上物查估作業。

科管局副局長陳淑珠在現場表示，今天上午在寶山鄉公所舉行的說明會雖非法定會議，但目的是讓土地所有人了解土地估價作業，並說明相關注意事項；現場民眾聽聞非法定會議，隨即爆發不滿情緒，大罵「不是法定會議就沒必要開！」

進豐起重公司因3分之2廠區被畫入徵收範圍，上午公司負責人也出席，但在場表達不滿，認為科管局提出的先行簡報土地價格低於市場價格太多，現場飆罵「你們科管局提出的價格是1坪2萬元，去哪裡找那麽便宜的土地，我貸款來跟你們馬上買！」

科管局委請估價師到場向民眾說明，但現場抗議民眾毫不領情，不斷大吼「說重點！」以致說明會數度因抗議口角中斷，但估價師仍在混亂中表示，協議價購的時間程序落在明年5月至9月，從今年11月起會陸續有估價人員挨家挨戶前往拜訪，依各區域土堆現況進行估價，並強調不會讓民眾權益損失。

寶山鄉前鄉長范玉燕則在現場呼籲科管局，應該考量鄉親土地被收購後，是否有能力在新竹縣市其他區域買地或買房，並舉例鄰近竹市或竹北地區房價已高達30萬元，徵收補償費每坪如果僅5位數，恐怕最後被徵收戶會落得無家可歸的下場。

自救會現場拉白布條，訴求拒絕賤價徵收，科管局則澄清絕不會讓民眾權益遭受損失。記者巫鴻瑋／攝影
自救會現場拉白布條，訴求拒絕賤價徵收，科管局則澄清絕不會讓民眾權益遭受損失。記者巫鴻瑋／攝影
民眾砸火龍果，被現場警力架離帶出會場。記者巫鴻瑋／攝影
民眾砸火龍果，被現場警力架離帶出會場。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 半導體 自救會

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