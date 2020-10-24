龍潭義消配合龍元宮　重陽前發放千元敬老金

桃園市龍潭區龍元宮響應政府推行公益慈善事業，今天早上9時辦理重陽節敬老尊賢活動，凡有參加今年龍元宮點燈活動的70歲以上信士，皆可領取1000元敬老金，今年預計發放人數為5802人。

龍元宮主委林錦浪表示，龍潭區龍元宮將每年結餘的香油錢，當作敬老金發放給70歲以上長者回饋社會，今年已是連續第24年了，從民國86年起發放至今，已成為龍元宮每年代表公益活動之一。林錦浪也是義消成員，平時積極參與地方救災及工作，如今年初龍元宮因應防範疫情而發放次氯酸水供民眾及消防人員使用。

此次重陽敬老關懷活動，由龍元宮發起，龍潭義消中隊長翁德盛及龍潭宣導分隊長黃雪美率領義消及防火宣導隊共同協助，以表達對長者的關懷外，更彰顯崇高敬意。

第四大隊大隊長戴明杉表示，義消利用本身工作之餘加入搶救災害及防火宣導來為地方服務已是難得，還利用周末假日期間，協助於地方公益活動及事務，更是難能可貴。重陽節大家除了表達對長者的敬意外，也希望民眾能為默默努力付出的義消給個肯定。