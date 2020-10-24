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苗栗縣首座創生公園「錦水遊礦頭屋創生公園」歡喜開工
苗栗縣政府爭取營建署補助經費推動一鄉鎮一鄰里共融遊戲場，首座鄰里創生公園「錦水遊礦頭屋創生公園」昨天歡喜開工，預計明年3月完工，成為親子共遊、長者體健休憩好去處。
縣府指出，苗栗縣貓裏喵、獅山大型親子公園啟用以來，揚棄傳統罐頭遊具，大受民眾歡迎，縣府比照此一理念，由各鄉鎮市盤點用地，規畫利用老舊社區公園或鄉鎮市閒置空地，盼推動小而美的鄰里公園，讓鄉親及親子在住家附近就能休憩、遊玩。
「錦水遊礦頭屋創生公園」營造計畫獲中央補助450萬元、地方配合款50萬元，利用獅潭村獅潭活動中心周邊0.6公頃用地，打造以油礦為主題的共融式遊戲場，公園預定地內的私有地並獲湯姓地主同意無償提供使用。
水利處城鄉發展科長何明龍簡報指出，頭屋鄉與石油礦產有淵源，錦水遊礦頭屋創生公園將設置油井攀爬塔、輸送帶山丘大滑梯、兒童鳥巢鞦韆、沙坑等多項遊戲設施，周邊也規劃舖面步道、草坪綠化及排水系統；另將設置體健器材供地方長者運動使用。
縣長徐耀昌表示，頭屋獅潭村活動中心去年才歡喜入新厝，成為鄰近居民集會、聯誼、休閒多功能活動場所，錦水遊礦頭屋創生公園完工後，將打造不分男女老幼、身障族群都能玩的共融性遊戲場，未來將持續在其他鄉鎮市推動，營造苗栗成為宜居幸福城市。
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