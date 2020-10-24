快訊

帛琉旅遊泡泡生變 陳時中證實暫緩 「今年成行可能低」

強迫女性生產缺陷胎兒？波蘭「禁墮胎釋憲」風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿川國際行為藝術節 26組國內外藝術家台南台北展開

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
阿川行為國際藝術節引介26組國內外傑出藝術家參與。圖／阿川提供
阿川行為國際藝術節引介26組國內外傑出藝術家參與。圖／阿川提供

由「阿川行為群」（阿川）主辦「迷走和諧－2020阿川國際行為藝術節」將於10月30日至11月8日期間，舉辦臺北及臺南場次。藝術節為期6天的活動包括現場個人及集體行為演出、講座和圓桌論壇。26組參展藝術家當中，除了有在地的傑出的藝術家， 阿川也一如以往，致力引介享譽國際的藝術家。

本屆藝術節以「迷走和諧」為題，意圖通過「行為表演藝術」所特有的「身體－媒介－現場」的迴旋狀態，來牽引一種娜嘉式的城市探索、演繹與書寫的實踐。「Disorientation」意指「失去方向」，同時也隱含著超脫種種限制與束縛的「無限向」。這是「迷走和諧」意欲從「失向」出發，來展開對「和諧」之種種樣態的探索和描繪。

本屆選址「臺北當代藝術中心」（臺北）與「么八二藝術空間」（臺南）兩個歷史性、文化性與議題性豐富的場域，更引入「全球南方」（global south）方法論與「時差/勢差」（jetlag）概念，邀請自拉丁美洲及各國家對此議題關注的藝術家、策展人及研究者，通過展演與對談活動，引介拉美文化和其行為藝術生態的同時，也對場所的不斷複寫中持續探問「我是誰？」。

「阿川行為群」自2003年葉子啓創辦，迄今17年為推動行為藝術發展為職志的藝文團體，銜接臺灣自2000年後行為藝術革進發展地位，並於世界各地進行行為展演，扮演引介國際行為藝術觀念以及促進文化交流之要角。

阿川行為國際藝術節引介26組國內外傑出藝術家參與，圖為許懿婷。圖／阿川提供
阿川行為國際藝術節引介26組國內外傑出藝術家參與，圖為許懿婷。圖／阿川提供
阿川行為群創辦人葉子啟。圖／阿川提供
阿川行為群創辦人葉子啟。圖／阿川提供
阿川行為國際藝術節引介26組國內外傑出藝術家參與，圖為宇中怡 。圖／阿川提供
阿川行為國際藝術節引介26組國內外傑出藝術家參與，圖為宇中怡 。圖／阿川提供
阿川行為國際藝術節引介26組國內外傑出藝術家參與，圖為胡懿菲。圖／阿川提供
阿川行為國際藝術節引介26組國內外傑出藝術家參與，圖為胡懿菲。圖／阿川提供
阿川行為國際藝術節引介26組國內外傑出藝術家參與，圖為吳淑棉與陳錦桐。圖／阿川提供
阿川行為國際藝術節引介26組國內外傑出藝術家參與，圖為吳淑棉與陳錦桐。圖／阿川提供

藝術家 藝術節 臺南

延伸閱讀

駐星代表處書法雕塑展落幕 疫情下辦展藝術家難忘

影／苗北藝文中心啟用智能防疫工作站 為藝術節把關

客家藝術節邀松興戲劇團 24日北埔慈天宮演出客家大戲

展品批昔友邦冷血惹議 北美館：轉知藝術家參考

相關新聞

桃園抗旱 要求泳池、三溫暖節水

水情吃緊，桃園市長鄭文燦昨天主持抗旱會議，裁示要求全市三溫暖、游泳池、水療業者自主節水5到10%，一旦水情燈號轉為橙燈將...

阿川國際行為藝術節 26組國內外藝術家台南台北展開

由「阿川行為群」（阿川）主辦「迷走和諧－2020阿川國際行為藝術節」將於10月30日至11月8日期間，舉辦臺北及臺南場次...

新竹車站設爬梯機 服務身障朋友

新竹火車站第2月台老舊電梯更新預計10月31日完工，啟用前為方便身障者上下樓梯，新竹市政府與台鐵合作設置平台式履帶爬梯機...

村里長大小聲／海口里長 爭取3聚落納徵收

桃園市大園區海口里長鄭清木近2年積極奔走陳情，爭取航空城計畫安置住宅居民權益及光明、東隆凱悅社區、過田聚落納入區段徵收，...

桃園想見你 探索10大景點

文化部國家文化記憶庫網站已於17日台灣文化日上線，桃園市文化局指出，網站內容豐富，可搜尋桃園故事，文化局也製作「桃園 想...

苗栗借問站尋寶 拍照上傳抽獎

交通部觀光局即日起至11月30日推出借問站尋寶趣網路活動，苗栗縣已有64間借問站，提供遊客旅遊文宣、諮詢，縣府文化觀光局...

保護低收戶 竹縣開辦微型傷害險

新竹縣政府為照顧低收入戶，與保險業者開辦微型團體傷害保險，提供15至75歲具勞動力又從事高風險工作的低收入戶，為期1年、...

桃園觀光工廠接力開幕 業者看重品牌效益轉型

今年初起桃園市觀光工廠接力開幕，有利百代「彩筆文創館」、千朔生技「自然接觸保養品亮點體驗園」、雄獅文具「想像力製造所」等...

苗栗最Chill新玩法！虛擬加實體造訪借問站閃拍抽大獎

交通部觀光局為讓更多旅客認識全台借問站，即日起至11月30日推出「借問站尋寶趣」網路活動，鼓勵民眾外出遊玩、體驗借問站友...

新竹縣府攜手永達保經推免費微型保險 望成低收戶依靠

新竹縣政府針對縣內2740名年紀介於15至75歲之間，具有勞動力又同時從時高風險工作的低收入戶對象，藉由永達保險經紀人公...

竹市東大路24日至27日分段封閉刨鋪路面 注意交通管制

新竹市交通要道東大路將於24日至27日分段進行路面刨鋪工程，施工期間道路封閉管制，市府交通處提醒用路人依現場員警指揮及引...

新竹縣欲打造22處特色公園 縣府前往考察北北宜公園

新竹縣推動「3年投入2億元，打造22座特色公園」政策，希望讓民眾擁有更優質公園、多元遊戲場空間，第一波改造竹北市4處及芎...

熱門新聞

陳其邁小內閣請辭第一人！客委會主委被踢爆涉訟後走人

「哀敦砥悌」爭議 學者批柯文哲荒謬、視盟也挺北美館

期間限定紫色瀑布！泰山蒜香藤秘境周末花開最盛

新北罰單半年罰10億 侯友宜：檢舉達人太多

北市大安區瓦斯外洩 議員爆竟用「膠布」綑綁再埋掉！

新北市長宿舍決定都更 侯友宜：都更可獲最大公眾利益

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。