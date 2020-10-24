阿川國際行為藝術節 26組國內外藝術家台南台北展開

由「阿川行為群」（阿川）主辦「迷走和諧－2020阿川國際行為藝術節」將於10月30日至11月8日期間，舉辦臺北及臺南場次。藝術節為期6天的活動包括現場個人及集體行為演出、講座和圓桌論壇。26組參展藝術家當中，除了有在地的傑出的藝術家， 阿川也一如以往，致力引介享譽國際的藝術家。

本屆藝術節以「迷走和諧」為題，意圖通過「行為表演藝術」所特有的「身體－媒介－現場」的迴旋狀態，來牽引一種娜嘉式的城市探索、演繹與書寫的實踐。「Disorientation」意指「失去方向」，同時也隱含著超脫種種限制與束縛的「無限向」。這是「迷走和諧」意欲從「失向」出發，來展開對「和諧」之種種樣態的探索和描繪。

本屆選址「臺北當代藝術中心」（臺北）與「么八二藝術空間」（臺南）兩個歷史性、文化性與議題性豐富的場域，更引入「全球南方」（global south）方法論與「時差/勢差」（jetlag）概念，邀請自拉丁美洲及各國家對此議題關注的藝術家、策展人及研究者，通過展演與對談活動，引介拉美文化和其行為藝術生態的同時，也對場所的不斷複寫中持續探問「我是誰？」。