桃園觀光工廠接力開幕 業者看重品牌效益轉型

今年初起桃園市觀光工廠接力開幕，有利百代「彩筆文創館」、千朔生技「自然接觸保養品亮點體驗園」、雄獅文具「想像力製造所」等觀光工廠於今年初陸續開幕，桃市目前共有31家，現任桃園觀光工廠促進發展協會理事長，同時為金格食品總經理的林世閎表示，桃市府大力推廣，工廠業者看重們品牌效益紛紛投入。

林世閎指出，桃園工廠多，有機場，高鐵、捷運近年陸續興建，交通日便捷，另外，桃園古蹟、自然景點相較他縣市少，使觀光工廠成觀光發展重心之一。

他說，自家觀光工廠「卡司蒂菈樂園」在桃園設廠10年，縣長吳志揚時代積極輔導工廠轉型為觀光工廠，舉辦首屆觀光工廠論壇，起了帶頭作用，市長鄭文燦在此基礎上加強行銷，包括向學校推廣至觀光工廠辦理戶外教學、職涯探索，每年舉辦觀光工廠嘉年華、教育訓練及論壇，也常配合市內旅遊活動聯合行銷。今年新冠肺炎疫情趨緩後，國旅興起，也配合中央三倍券，推出觀光工廠優惠，為業者帶來一波商機。

「觀光工廠真的有賺頭？」，林世閎說，若以賺錢為目的，除塑造自家特色亮點，提升回客率、增加門票收益，館內皆設有賣廠，本業若是生產保養品、化妝品等高單價、消耗性的產品都是先天營利優勢。

而自家觀光工廠本業為食品業，產品單價相對低，靠著提供多元服務，包括開設咖啡廳、DIY課程，想辦法讓遊客待久一點，增加遊客消費。除此之外，和許多業者一樣，看中的是品牌效益，「打再多廣告，都不如直接請消費者到工廠，看生產流程、宣傳品牌價值。」

但也有觀光工廠業者認為，因觀光工廠與本業一同計算營收，形成「賺錢」的假象，許多業者才一窩蜂投入。