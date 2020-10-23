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大家的記憶集結成的文化DNA 歡迎上網看見桃園之美

文 / 桃園市政府文化局提供

文化部「國家文化記憶庫」網站已於臺灣文化日正式上線，歡迎大家上網搜尋桃園故事。同時更製作「桃園，想見你」數位專題，搭配趣味問答、抽獎活動等內容，邀請大家一起上網認識桃園獨特文化。

桃園自106年9月起配合文化部推動「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」，盤點在地整體的文化風貌、歷史記憶與獨特內涵，提出「眷村學」、「大溪學」、「陂塘及水利」、「閩南文化」及「在地故事」等主題，建立系統性「盤、收、存、取、用」機制，多元面向徵集文化資材，擾動社區參與及社群協作，共同書寫地方記憶。

除了主題式蒐集資材，也全面蒐羅桃園相關的故事。文化桃園第18期《100件桃園的大城小事》，收錄專屬桃園的100件事，引發市民熱烈迴響，今年特別配合臺灣文化日，製作成「桃園，想見你」數位專題，以桃園文化為內容，製作趣味冷知識問答以及數位集章送好禮等活動，邀請大家一同認識桃園。

「有些故事要有人說，要被記得。」透過國家文化記憶庫網站，讓桃園的文化記憶能夠開放共享、讓在地的故事更易於被訴說看見。「桃園，想見你」數位專題趣味問答及抽獎活動時間，自即日起至11月15日止，歡迎踴躍上網參加。「桃園，想見你」活動專頁網址：https://event.udn.com/TaoyuanCulture2020/；或洽03-3322592#8217張先生。

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