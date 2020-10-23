苗栗最Chill新玩法！虛擬加實體造訪借問站閃拍抽大獎

交通部觀光局為讓更多旅客認識全台借問站，即日起至11月30日推出「借問站尋寶趣」網路活動，鼓勵民眾外出遊玩、體驗借問站友善服務；苗栗縣迄今借問站數量已達64間，提供旅客實用的旅遊文宣、諮詢，充滿熱情，苗栗縣文化觀光局歡迎遊客善用借問站資源，目前苗栗還配合國旅補助加碼辦活動，此刻遊苗栗正是時候。

文觀局觀光行銷科指出，交通部觀光局開辦借問站以來，已成國內外旅客不可或缺的問路店，站內提供旅遊諮詢服務，還有便利的wifi熱點及友善的外語服務，為促進民眾對借問站的熟識，觀光局特別推出「借問站尋寶趣」。

活動分2大部分，包括刮刮樂天天刮好禮，即日起民眾至活動網站，天天登入體驗認識特色借問站，可獲線上刮刮卡，有機會刮中精美好禮「手持靜音USB風扇」；另外還有借問站閃拍抽大獎，活動期間邀民眾實地出遊體驗借問站的友善服務，與全台任一借問站合照並上傳至活動網站，有機會抽iPhone XR 64G、立體聲耳機、飯店住宿等好禮。

文觀局長林彥甫表示，苗栗縣的借問站遍及18鄉鎮，且現搭配國旅補助及苗栗加碼抽獎方案，旅遊苗栗正是現在。縣府配合後疫情時代辦理許多戶外活動，10月25日騎士節當天下午邀歌手戶外演出；10月28至31日辦理多場戶外登山健行，歡迎民眾走出戶外，體驗苗栗之美。