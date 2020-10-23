新竹縣府攜手永達保經推免費微型保險 望成低收戶依靠
新竹縣政府針對縣內2740名年紀介於15至75歲之間，具有勞動力又同時從時高風險工作的低收入戶對象，藉由永達保險經紀人公司所成立的永達社會福利基金會捐助，提供每人為期1年的免費微型保險，若投保人遭逢意外身亡則可獲得30萬元理賠，或因意外失能辦理扶助。
縣府表示，鑑於低收入戶若不慎發生事故，原本困難的經濟問題將雪上加霜，因此配合金融監督管理委員會推廣低收入戶微型保險政策，與永達保險經紀人公司、永達社會福利基金會、富邦產物保險共同辦理「新竹縣低收入戶微型團體傷害保險」，保險契約為期1年，在7月1日前已經核定，共有2740人符合納保資格。
「新竹縣低收入戶微型團體傷害保險」每人1年保費為194元，將由永達社會福利基金會進行全額捐助，雖全縣共有4千多人屬於低收入戶資格，但此保險限定投保人出生日須為1945年2月1日到2005年8月1日之間，保額為30萬元，以幫助弱勢家庭若遭逢變故能獲得理賠救助。
縣長楊文科表示，許多低收入戶家庭工作及經濟狀況不穩，又從事高風險工作，缺乏職業保險保障，倘若不幸發生意外將陷入更弱勢的困境，縣府為縣內弱勢家庭提供生活保障，連結低收入戶微型保險撐起社會安全網的保護傘，在投保後，若因意外導致失能或身故時，除了低收入戶微型保險的30萬元理賠，還能同時獲得另外縣民意外保險30萬元的保障。
永達保經總經理陳慶鴻指出，響應金管會推動微型保險，永達基金會特別撥出52萬元捐贈新竹縣作為微型保險保費贊助，並表示，永達長年關注身障等弱勢，也曾捐贈復康巴士及長照專車，同時贊助縣府舉辦的失親兒園夢活動，另外也捐贈30萬元給寧園安養院添購復健設施設備。
金融監督管理委員會保險局副局長王麗惠則表示，金管會從98年起推動微型保險，特色是低保費、簡易核保、快速理賠，有了新竹縣加入微型保險，並讓2千多人受惠，可以使微型保險的保護傘擴大，照顧更多弱勢族群，讓低收、弱勢者在遭遇意外變故時得到照顧。
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