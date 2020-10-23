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竹市東大路24日至27日分段封閉刨鋪路面 注意交通管制

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市交通要道東大路將於24日至27日分段進行路面刨鋪工程，施工期間道路封閉管制。圖／市府提供
新竹市交通要道東大路將於24日至27日分段進行路面刨鋪工程，施工期間道路封閉管制。圖／市府提供

新竹市交通要道東大路將於24日至27日分段進行路面刨鋪工程，施工期間道路封閉管制，市府交通處提醒用路人依現場員警指揮及引導行進，造成不便請民眾見諒。

市府交通處指出，配合東大路刨鋪工程，24日晚上9點至25日上午7點封閉東大、中央路口，25日上午7時至下午5時封閉東大路慢車道（中央路至北大路）；25日晚上9時至26日上午7時封閉東大、北大路口。

26日上午7時至下午5時封閉東大路快車道（北大路至經國路），26日晚上9時至27日上午7時封閉東大、經國路口，27日上午7時至下午5時封閉東大路慢車道（北大路至經國路）。

市府交通處指出，施工期間道路管制封閉，提前改道行駛，為避免路口混亂，已請警方派員至路口指揮並設置相關引導牌面及警示措施，調整號誌延長綠燈通行時間，依員警指揮及引導行進，以保障安全。

車道 新竹

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