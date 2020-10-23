新竹縣欲打造22處特色公園 縣府前往考察北北宜公園

新竹縣推動「3年投入2億元，打造22座特色公園」政策，希望讓民眾擁有更優質公園、多元遊戲場空間，第一波改造竹北市4處及芎林鄉3處特色公園，預計明年年底完成；近期縣府團隊也偕竹北、芎林共11名議員前往台北、新北、宜蘭4處特色公園及共融遊戲場進行考察，盼透過向外縣市取經與交流，後續公園規畫導入其優點。

縣府團隊共考察了新北錦和運動公園、新北瑠公公園、台北南港公園及宜蘭龍潭湖大碗公公園；其中在參訪新北錦和運動公園時，新北市政府景觀處長陳進謙則介紹，新北市也是從老舊公園開始逐年改造，此園內具全齡化體健設施，讓各年齡層都能使用。

參與考察的縣議員皆表示，這次參訪多座公園具十分參考性，盼縣府根據其優點，整合縣府各局處資源規畫，公園設置全齡化體健設施、具有挑戰性遊具，讓老、中、青、幼都能在公園共樂。縣議員鄭昱芸則說，芎林有很多好山好水，盼未來公園也融入當地地形、地景規畫。