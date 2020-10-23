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桃園過嶺國中建活動中心、幼兒園　滿足地方育兒需求　　

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
配合校方發展空手道特色教育及社團活動，設立6間專科教室。記者高宇震／攝影
配合校方發展空手道特色教育及社團活動，設立6間專科教室。記者高宇震／攝影

中壢區過嶺國中為桃園市空手道重點發展學校，歷年培育出多數優秀選手，在全國比賽及參與國際賽事中大放異彩，桃市府耗資約1億6430萬元，新建學生活動中心、專科教室，另增設過嶺非營利幼兒園，提供學校重要活動、才藝展演及體育課程，並減輕幼兒家庭經濟負擔。

桃園市長鄭文燦今天參加過嶺國中學生活動中心啟用典禮時表示，過嶺國中設校11年，帶動「過嶺重劃區」的快速發展，因多元辦學理念及學區文教底蘊影響，為少數未受少子化減班的學校。

過嶺國中此次工程新建多功能學生活動中心，包含籃球場、集會空間，並配合校方發展空手道特色教育及社團活動，設立6間專科教室，盼能帶動學校更多元及精緻教育的發展；另設過嶺非營利幼兒園，總樓地板面積約 1711.6 平方公尺，規劃3層樓室內外教學、遊戲及活動空間，建築設計以音符旋律為立面基礎，整體空間活潑及趣味，兼具創意美學，肩負推動社區公共教保服務。

幼兒園共招收5班（4班3至5歲班及1班2歲專班），於今年9月開學，為使幼兒園的寶貝們健全發展，幼兒園每日都會進行30分鐘大肌肉活動，由老師設計體能課程，並適時運用組合式遊戲器材培養寶貝們大肌肉發展及身體協調能力，今天鄭文燦也和幼兒園的孩子們一同參與，跟著節奏韻律，盡情揮灑汗水。

桃園市長鄭文燦今天參加過嶺國中「學生活動中心暨非營利幼兒園新建工程」啟用典禮。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦今天參加過嶺國中「學生活動中心暨非營利幼兒園新建工程」啟用典禮。記者高宇震／攝影

幼兒園 鄭文燦

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